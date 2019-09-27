Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР

Нардеп, пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований 27 сентября.

Источник: комментарий пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой УП.

Прямая речь: "Порошенко не пришел".

Детали: Иванова уточнила, что пятого президента должны были допросить в качестве свидетеля в производстве относительно прохождения кораблей ВМФ ВСУ через Керченский пролив в 2018 году.

Порошенко ждут на допрос 3 октября.

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