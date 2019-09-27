Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР

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Пятница, 27 сентября 2019, 12:12

Нардеп, пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований 27 сентября.

Источник: комментарий пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой УП.

Прямая речь: "Порошенко не пришел".

Детали: Иванова уточнила, что пятого президента должны были допросить в качестве свидетеля в производстве относительно прохождения кораблей ВМФ ВСУ через Керченский пролив в 2018 году.

Порошенко ждут на допрос 3 октября.

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Предыстория:

  • Порошенко уже дважды ходил на допросы в ГБР в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывание преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбацком" и уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой".
  • 13 августа суд дал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа, но у Порошенко от прохождения детектора лжи отказались.
  • 3 и 6 сентября Порошенко не явился на допрос в ГБР, ибо занят работой народного депутата и находился в сессионном зале Верховной Рады. По той же причине он не пришел и 10 сентября.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Порошенко ГБР


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