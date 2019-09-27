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Новини 27 вересня: звільнення Данилюка, скандал у МОЗ

П'ятниця, 27 вересня 2019, 21:40

Данилюк написав заяву про звільнення, міністр охорони здоров’я уникає зустрічі з держслужбовцями — новини, які були актуальні 27 вересня.

Про Данилюка

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади.

Пізніше стало відомо, що Данилюк написав заяву через конфлікт із главою Офісу президента Андрієм Богданом, який триває вже кілька місяців.

Тут ми розповідаємо про етапи його кар’єри та версії, чому Данилюк йде з посади.

Про МОЗ

Новопризначена Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька досі уникає зустрічі з державними службовцями, які виступили проти дій нового політичного керівництва відомства.

Пізніше вона заявила, що не вона цю війну почала, але вона її завершить, і що зустріч з колективом буде.

Міністр МОЗ та її радник звинувачують чиновників у корупції.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що у нього є прямі докази того, що в 2016 році Україна намагалася вплинути на вибори президента США.

Уряд веде переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування.

Прес-секретар президента Юлія Мендель пояснила, що "зупиняла" журналіста "Схем" Сергія Андрушка, бо той "втручався в особистий простір" першої особи держави.

Спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка розпочала процедуру імпічменту американського президента, припустила, що до скандалу з розмовою Трампа з Зеленським може бути причетна Росія.

Українська правда
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