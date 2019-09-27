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Новости 27 сентября: увольнение Данилюка, скандал в Минздраве

Пятница, 27 сентября 2019, 21:40

Данилюк написал заявление об увольнении, министр здравоохранения избегает встречи с госслужащими — новости, которые были актуальны 27 сентября.

О Данилюке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности.

Позже стало известно, что Данилюк написал заявление из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев.

Здесь мы рассказываем про этапы его карьеры и версии, почему Данилюк уходит с поста.

О Минздраве

Новоназначенная Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая до сих пор избегает встречи с государственными служащими, которые выступили против действий нового политического руководства ведомства.

Позже она заявила, что не она эту войну начала, но она ее закончит, и что встреча с коллективом будет.

Министр Минздрава и ее советник обвиняют чиновников в коруппции.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что у него есть прямые доказательства о том, что в 2016 году Украина пыталась повлиять на выборы президента США.

Правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом о новой 3-летней программе поддержки в рамках механизма расширенного финансирования.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, что "останавливала" журналиста "Схем" Сергея Андрушко, ибо он "вмешивался в личное пространство" первого лица государства.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая начала процедуру импичмента американского президента, предположила, что к скандалу с разговором Трампа с Зеленским может быть причастна Россия.

Украинская правда
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