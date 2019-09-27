Новости 27 сентября: увольнение Данилюка, скандал в Минздраве

622 просмотра
Пятница, 27 сентября 2019, 21:40

Данилюк написал заявление об увольнении, министр здравоохранения избегает встречи с госслужащими — новости, которые были актуальны 27 сентября.

О Данилюке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности.

Позже стало известно, что Данилюк написал заявление из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев.

Здесь мы рассказываем про этапы его карьеры и версии, почему Данилюк уходит с поста.

О Минздраве

Новоназначенная Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая до сих пор избегает встречи с государственными служащими, которые выступили против действий нового политического руководства ведомства.

Позже она заявила, что не она эту войну начала, но она ее закончит, и что встреча с коллективом будет.

Министр Минздрава и ее советник обвиняют чиновников в коруппции.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что у него есть прямые доказательства о том, что в 2016 году Украина пыталась повлиять на выборы президента США.

Правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом о новой 3-летней программе поддержки в рамках механизма расширенного финансирования.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, что "останавливала" журналиста "Схем" Сергея Андрушко, ибо он "вмешивался в личное пространство" первого лица государства.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая начала процедуру импичмента американского президента, предположила, что к скандалу с разговором Трампа с Зеленским может быть причастна Россия.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
САП сообщила о подозрении бывшему нардепу Березкину
Инициатор импичмента Трампу допустила, что к скандалу с Украиной причастна Россия
Когда начнут давать тепло киевлянам: у Кличко назвали дату
Мендель о журналисте "Схем": Я не толкала и не бросалась, а останавливала
Все новости
социум

10 типов родителей, которые не нравятся учителям

здоровье

10 болезней, от которых защищает вакцинация

советы

Эти 12 вопросов нельзя ставить жениху или невесте перед свадьбой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів