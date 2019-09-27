Демократы требуют от Белого дома объяснить блокирование помощи Украине

Демократы из Палаты представителей США требуют от Белого дома предоставить информацию, связанную с заморозкой выделения военной помощи Украине.

Источник: Associated Press

Детали: Соответствующий запрос представители комитета нижней палаты конгресса США по бюджету направили исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвейни, а также в Управление Белого дома по административным вопросам и бюджету.

Конгрессмены хотят узнать, когда Белый дом принял решение о замораживании выделения помощи и какими политическими причинами администрация при этом руководствовалась.

Запрос демократов является частью процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Предыстория:

Сенат США поддержал выделение Украине 250 млн долларов в сфере безопасности в 2019 году.

29 августа стало известно, что Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

12 сентября Государственный департамент США одобрил выплату 141,5 миллиона долларов Украине.

24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на нарушения в ходе телефонного звонка Трампа с Зеленским.

Анонимный осведомитель обвинил Трампа в том, что он отказал в помощи Украине, чтобы заставить украинские власти расследовать обстоятельства, которые, как надеялся Трамп, могли бы нанести политический ущерб бывшему вице-президенту и главному сопернику Трампа на выборах-2020 Джо Байдену.

В телефонном разговоре Трамп настойчиво намекал Зеленскому на расследование деятельности сына Джо Байдена Данкана Хантера в Украине, входившего в состав набсовета украинской газовой компании Burisma, причастной к коррупционным схемам.

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