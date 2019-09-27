Демократы требуют от Белого дома объяснить блокирование помощи Украине
Демократы из Палаты представителей США требуют от Белого дома предоставить информацию, связанную с заморозкой выделения военной помощи Украине.
Источник: Associated Press
Детали: Соответствующий запрос представители комитета нижней палаты конгресса США по бюджету направили исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвейни, а также в Управление Белого дома по административным вопросам и бюджету.
Конгрессмены хотят узнать, когда Белый дом принял решение о замораживании выделения помощи и какими политическими причинами администрация при этом руководствовалась.
Запрос демократов является частью процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Предыстория:
- Сенат США поддержал выделение Украине 250 млн долларов в сфере безопасности в 2019 году.
- 29 августа стало известно, что Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.
- 12 сентября Государственный департамент США одобрил выплату 141,5 миллиона долларов Украине.
- 24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на нарушения в ходе телефонного звонка Трампа с Зеленским.
- Анонимный осведомитель обвинил Трампа в том, что он отказал в помощи Украине, чтобы заставить украинские власти расследовать обстоятельства, которые, как надеялся Трамп, могли бы нанести политический ущерб бывшему вице-президенту и главному сопернику Трампа на выборах-2020 Джо Байдену.
- В телефонном разговоре Трамп настойчиво намекал Зеленскому на расследование деятельности сына Джо Байдена Данкана Хантера в Украине, входившего в состав набсовета украинской газовой компании Burisma, причастной к коррупционным схемам.
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