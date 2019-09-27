Демократы требуют от Белого дома объяснить блокирование помощи Украине

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Пятница, 27 сентября 2019, 23:48

Демократы из Палаты представителей США требуют от Белого дома предоставить информацию, связанную с заморозкой выделения помощи Украине. 

Источник: Associated Press

Детали: Соответствующий запрос представители комитета нижней палаты конгресса США по бюджету направили исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвейни, а также в Управление Белого дома по административным вопросам и бюджету.

Конгрессмены хотят узнать, когда Белый дом принял решение о замораживании выделения помощи и какими политическими причинами администрация при этом руководствовалась.

Украинская правда

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