Демократы требуют от Белого дома объяснить блокирование помощи Украине
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Пятница, 27 сентября 2019, 23:48
Демократы из Палаты представителей США требуют от Белого дома предоставить информацию, связанную с заморозкой выделения помощи Украине.
Источник: Associated Press
Детали: Соответствующий запрос представители комитета нижней палаты конгресса США по бюджету направили исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвейни, а также в Управление Белого дома по административным вопросам и бюджету.
Конгрессмены хотят узнать, когда Белый дом принял решение о замораживании выделения помощи и какими политическими причинами администрация при этом руководствовалась.
Украинская правда
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