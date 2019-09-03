Гройсман закликав депутатів "зробити те, про що говорили і обіцяли"

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає всі політичні партії проголосувати за зняття депутатської недоторканності.

Про це екс-прем'єр-міністр написав у своєму Facebook.

Гройсман закликав парламентарів "проявити політичну волю і зробити те, про що говорили і обіцяли".

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