Гройсман закликав депутатів "зробити те, про що говорили і обіцяли"
Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає всі політичні партії проголосувати за зняття депутатської недоторканності.
Про це екс-прем'єр-міністр написав у своєму Facebook.
Гройсман закликав парламентарів "проявити політичну волю і зробити те, про що говорили і обіцяли".
Нагадаємо:
- Друга за чисельністю депутатська фракція "Опозиційна платформа – За життя" не голосуватиме за закон про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.
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