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Гройсман закликав депутатів "зробити те, про що говорили і обіцяли"

Вівторок, 3 вересня 2019, 00:17
Гройсман закликав депутатів зробити те, про що говорили і обіцяли

Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає всі політичні партії проголосувати за зняття депутатської недоторканності.

Про це екс-прем'єр-міністр написав у своєму Facebook.

Гройсман закликав парламентарів "проявити політичну волю і зробити те, про що говорили і обіцяли".

Нагадаємо:

  • Друга за чисельністю депутатська фракція "Опозиційна платформа – За життя" не голосуватиме за закон про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.

"Українська правда" в Threads

Теми: Гройсман
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