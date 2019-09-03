Гройсман закликав депутатів "зробити те, про що говорили і обіцяли"
Вівторок, 3 вересня 2019, 00:17
Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає всі політичні партії проголосувати за зняття депутатської недоторканності.
Про це екс-прем'єр-міністр написав у своєму Facebook.
Гройсман закликав парламентарів "проявити політичну волю і зробити те, про що говорили і обіцяли".
Нагадаємо:
- Друга за чисельністю депутатська фракція "Опозиційна платформа – За життя" не голосуватиме за закон про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.