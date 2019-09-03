Гройсман призвал депутатов "сделать то, о чем говорили и обещали"

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Вторник, 3 сентября 2019, 00:17

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает все политические партии проголосовать за снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом экс-премьер-министр написал в своем Facebook.

Гройсман призвал парламентариев проявить политическую волю и сделать то, о чем говорили и обещали.

Напомним:

  • Вторая по численности депутатская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

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Темы: Гройсман


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