Гройсман призвал депутатов "сделать то, о чем говорили и обещали"
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Вторник, 3 сентября 2019, 00:17
Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает все политические партии проголосовать за снятии депутатской неприкосновенности.
Об этом экс-премьер-министр написал в своем Facebook.
Гройсман призвал парламентариев проявить политическую волю и сделать то, о чем говорили и обещали.
Напомним:
- Вторая по численности депутатская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
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