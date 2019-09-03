Гройсман призвал депутатов "сделать то, о чем говорили и обещали"

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает все политические партии проголосовать за снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом экс-премьер-министр написал в своем Facebook.

Гройсман призвал парламентариев проявить политическую волю и сделать то, о чем говорили и обещали.

Напомним: