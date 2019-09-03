В Україні відчутно похолодає і задощить

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Вівторок, 3 вересня 2019, 12:59

Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Укргідрометцентр"

4 вересня погоду в більшості областей України визначатиме атмосферний фронт, який зумовить дощі на Правобережжі та похолодання.

Деталі: Лівобережжя країни ще залишиться в теплішому повітрі, а на Правобережжя з північного заходу пошириться прохолодна повітряна маса.

 



У середу, 4 вересня, в Україні, окрім східної частини, Криму та Приазов'я, місцями короткочасний дощ із грозою. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі в західних, північних, Вінницькій області та на крайньому сході 10-15°, на решті території 16-20°; удень 19-24°, на Лівобережжі країни 25-30°.

У Києві - місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-15°, удень 20-22°.

На 5 вересня синоптики прогнозують у південних, більшості центральних, східних і Сумській областях місцями короткочасний дощ, грози; на решті території - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с.

 



Температура в західній частині та північних областях уночі 8-13°, удень 19-24°; на решті території вночі 11-16°, на узбережжях морів до 19°, удень 23-28°.

У Києві 5 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

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Теми: погода Україна


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