В Украине ощутимо похолодает и задождит

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Вторник, 3 сентября 2019, 12:59

Источник: "Интерфакс-Украина", "Укргидрометцентр"

4 сентября погоду в большинстве областей Украины будет определять атмосферный фронт, который обусловит дожди на Правобережье и похолодание.

Детали: Левобережье страны еще останется в теплом воздухе, а на Правобережье с северо-запада распространится прохладная воздушная масса.

 

В среду, 4 сентября, в Украине, кроме восточной части, Крыму и Приазовье, местами кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью в западных, северных, Винницкой области и на крайнем востоке 10-15°, на остальной территории 16-20°; днем 19-24°, на Левобережье страны 25-30°.

В Киеве - местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-15°, днем ​​20-22°.

5 сентября синоптики прогнозируют в южных, большинстве центральных, восточных и Сумской областях местами кратковременный дождь, грозы, на остальной территории - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с.

 

Температура в западной части и северных областях ночью 8-13°, днем ​​19-24°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем ​​23-28°.

В Киеве 5 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем ​​22-24°.

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Темы: погода Украина


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