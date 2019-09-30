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У Росії арештували 10 північних корейців, звинувачених у нападі на прикордонників

Понеділок, 30 вересня 2019, 13:18

Находкінський міський суд узяв під варту 10 рибалок з КНДР, які, за повідомленнями російських ЗМІ, раніше напали на співробітників російської прикордонної служби в Японському морі.

Джерело: ТАСС.

Дослівно повідомлення секретаря суду: "Обрано запобіжний захід чотирьом громадянам КНДР у вигляді взяття під варту на термін проведення попереднього слідства".

Деталі: Раніше суд заарештував першу групу з шістьох рибалок на два місяці. Таким чином, кількість заарештованих північнокорейців у справі про напад досягло 10.

Що було раніше: 17 вересня російські ЗМІ повідомили, що екіпаж північнокорейської шхуни скоїв збройний напад на російських прикордонників в Японському морі, в результаті чого троє військових отримали поранення.

У той же день повідомлялося, що Співробітники прикордонної служби Росії затримали в Японському морі більше 80 громадян КНДР на рибальських шхунах.

Нагадаємо:

  • Схожа ситуація мала місце 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, коли російські військові обстріляли і захопилиукраїнські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • Троє українських моряків отримали поранення.
  • 24-м полоненим українцям пред'явили звинуваченняпо ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання кордону).
  • 7 вересня 2019 року моряків обмінялиі повернули в Україну.

Теми: РосіяКНДР
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