У Росії арештували 10 північних корейців, звинувачених у нападі на прикордонників

2421 перегляд
Понеділок, 30 вересня 2019, 13:18

Находкінський міський суд узяв під варту 10 рибалок з КНДР, які, за повідомленнями російських ЗМІ, раніше напали на співробітників російської прикордонної служби в Японському морі.

Джерело: ТАСС.

Дослівно повідомлення секретаря суду: "Обрано запобіжний захід чотирьом громадянам КНДР у вигляді взяття під варту на термін проведення попереднього слідства".

Деталі: Раніше суд заарештував першу групу з шістьох рибалок на два місяці. Таким чином, кількість заарештованих північнокорейців у справі про напад досягло 10.

Що було раніше: 17 вересня російські ЗМІ повідомили, що екіпаж північнокорейської шхуни скоїв збройний напад на російських прикордонників в Японському морі, в результаті чого троє військових отримали поранення.

У той же день повідомлялося, що Співробітники прикордонної служби Росії затримали в Японському морі більше 80 громадян КНДР на рибальських шхунах.

Нагадаємо:

  • Схожа ситуація мала місце 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, коли російські військові обстріляли і захопилиукраїнські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • Троє українських моряків отримали поранення.
  • 24-м полоненим українцям пред'явили звинуваченняпо ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання кордону).
  • 7 вересня 2019 року моряків обмінялиі повернули в Україну.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія КНДР


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Норвегії помітили російських спецпризначенців, РФ каже про фейк 30 вересня 2019, 11:15
У Петербурзі поліцію підняли по тривозі: чоловік образив Путіна на паркані 30 вересня 2019, 09:45
У МЗС РФ заявили, що після публікації стенограми вести переговори з США небезпечно 29 вересня 2019, 18:16
Усі новини
Головні новини
Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО
Зеленський заявив, що Україна не веде розслідувань за наказом інших країн
Кличко пішов судом на Богдана й Гончарука
В уряді назвали майбутні безвізові країни для українців
Усі новини
тест

Що ви знаєте про глобальне потепління?

соціум

Що таке аутизм і чим такі люди особливі?

Лайфхаки

Лайфхаки від фотографів, як зробити свої світлини більш професійними