У Росії арештували 10 північних корейців, звинувачених у нападі на прикордонників

Находкінський міський суд узяв під варту 10 рибалок з КНДР, які, за повідомленнями російських ЗМІ, раніше напали на співробітників російської прикордонної служби в Японському морі.

Джерело: ТАСС.

Дослівно повідомлення секретаря суду: "Обрано запобіжний захід чотирьом громадянам КНДР у вигляді взяття під варту на термін проведення попереднього слідства".

Деталі: Раніше суд заарештував першу групу з шістьох рибалок на два місяці. Таким чином, кількість заарештованих північнокорейців у справі про напад досягло 10.

Що було раніше: 17 вересня російські ЗМІ повідомили, що екіпаж північнокорейської шхуни скоїв збройний напад на російських прикордонників в Японському морі, в результаті чого троє військових отримали поранення.

У той же день повідомлялося, що Співробітники прикордонної служби Росії затримали в Японському морі більше 80 громадян КНДР на рибальських шхунах.

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