У Росії арештували 10 північних корейців, звинувачених у нападі на прикордонників
Находкінський міський суд узяв під варту 10 рибалок з КНДР, які, за повідомленнями російських ЗМІ, раніше напали на співробітників російської прикордонної служби в Японському морі.
Джерело: ТАСС.
Дослівно повідомлення секретаря суду: "Обрано запобіжний захід чотирьом громадянам КНДР у вигляді взяття під варту на термін проведення попереднього слідства".
Деталі: Раніше суд заарештував першу групу з шістьох рибалок на два місяці. Таким чином, кількість заарештованих північнокорейців у справі про напад досягло 10.
Що було раніше: 17 вересня російські ЗМІ повідомили, що екіпаж північнокорейської шхуни скоїв збройний напад на російських прикордонників в Японському морі, в результаті чого троє військових отримали поранення.
У той же день повідомлялося, що Співробітники прикордонної служби Росії затримали в Японському морі більше 80 громадян КНДР на рибальських шхунах.
Нагадаємо:
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- Троє українських моряків отримали поранення.
- 24-м полоненим українцям пред'явили звинуваченняпо ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання кордону).
- 7 вересня 2019 року моряків обмінялиі повернули в Україну.