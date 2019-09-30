В России арестовали 10 северных корейцев, обвиненных в нападении на пограничников

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Понедельник, 30 сентября 2019, 13:18

Находкинский городской суд заключил под стражу 10 рыбаков из КНДР, которые, по сообщениям российских СМИ, ранее напали на сотрудников российской пограничной службы в Японском море.

Источник: ТАСС.

Дословно сообщение секретаря суда: "Избрана мера пресечения четверым гражданам КНДР в виде заключения под стражу на срок проведения предварительного следствия".

Детали:  Ранее суд арестовал первую группу из шестерых рыбаков на два месяца. Таким образом, количество арестованных северокорейцевпо делу о нападении достигло 10.

Что было раньше: 17 сентября российские СМИ сообщили, что экипаж северокорейской шхуны совершил вооруженное нападение на российских пограничников в Японском море, в результате чего трое военных получили ранения.

В тот же день сообщалось, что Сотрудники пограничной службы России задержали в Японском море более 80 граждан КНДР на рыболовных шхунах.

Напомним:

  • Похожая ситуация имела место 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, когда российские военные обстреляли и захватилиукраинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. 
  • Трое украинских моряков получили ранения.
  • 24-м пленным украинцам предъявили обвинениепо ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы).
  • 7 сентября 2019 года моряков обменялии вернули в Украину.

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Темы: Росcия КНДР


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