В России арестовали 10 северных корейцев, обвиненных в нападении на пограничников

Находкинский городской суд заключил под стражу 10 рыбаков из КНДР, которые, по сообщениям российских СМИ, ранее напали на сотрудников российской пограничной службы в Японском море.

Источник: ТАСС.

Дословно сообщение секретаря суда: "Избрана мера пресечения четверым гражданам КНДР в виде заключения под стражу на срок проведения предварительного следствия".

Детали: Ранее суд арестовал первую группу из шестерых рыбаков на два месяца. Таким образом, количество арестованных северокорейцевпо делу о нападении достигло 10.

Что было раньше: 17 сентября российские СМИ сообщили, что экипаж северокорейской шхуны совершил вооруженное нападение на российских пограничников в Японском море, в результате чего трое военных получили ранения.

В тот же день сообщалось, что Сотрудники пограничной службы России задержали в Японском море более 80 граждан КНДР на рыболовных шхунах.

Напомним: