В России арестовали 10 северных корейцев, обвиненных в нападении на пограничников
Находкинский городской суд заключил под стражу 10 рыбаков из КНДР, которые, по сообщениям российских СМИ, ранее напали на сотрудников российской пограничной службы в Японском море.
Источник: ТАСС.
Дословно сообщение секретаря суда: "Избрана мера пресечения четверым гражданам КНДР в виде заключения под стражу на срок проведения предварительного следствия".
Детали: Ранее суд арестовал первую группу из шестерых рыбаков на два месяца. Таким образом, количество арестованных северокорейцевпо делу о нападении достигло 10.
Что было раньше: 17 сентября российские СМИ сообщили, что экипаж северокорейской шхуны совершил вооруженное нападение на российских пограничников в Японском море, в результате чего трое военных получили ранения.
В тот же день сообщалось, что Сотрудники пограничной службы России задержали в Японском море более 80 граждан КНДР на рыболовных шхунах.
Напомним:
- Похожая ситуация имела место 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, когда российские военные обстреляли и захватилиукраинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
- Трое украинских моряков получили ранения.
- 24-м пленным украинцам предъявили обвинениепо ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы).
- 7 сентября 2019 года моряков обменялии вернули в Украину.