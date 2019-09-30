НАЗК відмовилося "розсекречувати" декларації військових прокурорів: просить уточнення
Національне агентство з питань запобігання корупції просить Генпрокуратуру уточнити, щодо яких декларацій військових прокурорів скасовуються заходи безпеки.
Джерело: НАЗК
Дослівно: "З метою належного виконання постанови головного військового прокурора від 16 вересня голова НАЗК Олександр Мангул просить повідомити, щодо яких декларацій військових прокурорів скасовуються заходи безпеки – тих, що подаються після ухвалення відповідної постанови 16 вересня 2019 року, чи також декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, які були подані в період дії спеціальних заходів безпеки".
Деталі: У НАЗК нагадують, що раніше у постановах головного військового прокурора за 2017, 2018 та 2019 роки чітко вказувалися причини застосування заходів безпеки і на сьогоднішній день ці причини залишаються актуальними. Тому на засіданні НАЗК 27 вересня проект про надання доступу до до декларацій військових прокурорів не був підтриманий.
Що передувало: 16 вересня заступник Генерального прокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував рішення свого попередника Анатолія Матіоса, через яке декларації військових прокурорів вилучили з публічного доступу.
Передісторія:
- 14 квітня 2017 року з сайту НАЗК зникли декларації підлеглих генпрокурора Юрія Луценка та головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
- Згодом, у НАЗК пояснили, що декларації низки посадовців військової прокуратури були вилучені з Реєстру е-декларацій на підставі постанови Матіоса.
- Центр протидії корупції оскаржив постанову Матіоса і рішення НАЗК.
- Проте 27 грудня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав законною постанову головного військового прокурора Анатолія Матіоса про засекречування декларацій прокурорів. Апеляційний суд скаргу ЦПК також відхилив.
- 2 вересня генпрокурор Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
- Ще на посаді заступника голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури і військової юстиції загалом.
- 11 вересня Рябошапка призначив екс-нардепа Віктора Чумака заступником генпрокурора – головним військовим прокурором.
- 23 вересня президент Володимир Зеленський дав старт реформі прокуратури (підписав закон, ухвалений Верховною Радою). Згідно з ним, військову прокуратуру мають ліквідувати, зменшити штат прокуратури і зупинити діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.
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