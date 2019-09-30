НАЗК відмовилося "розсекречувати" декларації військових прокурорів: просить уточнення

Національне агентство з питань запобігання корупції просить Генпрокуратуру уточнити, щодо яких декларацій військових прокурорів скасовуються заходи безпеки.

Джерело: НАЗК

Дослівно: "З метою належного виконання постанови головного військового прокурора від 16 вересня голова НАЗК Олександр Мангул просить повідомити, щодо яких декларацій військових прокурорів скасовуються заходи безпеки – тих, що подаються після ухвалення відповідної постанови 16 вересня 2019 року, чи також декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, які були подані в період дії спеціальних заходів безпеки".

Деталі: У НАЗК нагадують, що раніше у постановах головного військового прокурора за 2017, 2018 та 2019 роки чітко вказувалися причини застосування заходів безпеки і на сьогоднішній день ці причини залишаються актуальними. Тому на засіданні НАЗК 27 вересня проект про надання доступу до до декларацій військових прокурорів не був підтриманий.



Що передувало: 16 вересня заступник Генерального прокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував рішення свого попередника Анатолія Матіоса, через яке декларації військових прокурорів вилучили з публічного доступу.

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