НАПК отказалось "рассекречивать" декларации военных прокуроров: просит уточнения

Национальное агентство по предупреждению коррупции просит Генпрокуратуру уточнить, отностельно каких деклараций военных прокуроров отменяются меры безопасности.

Источник: НАПК

Дословно: "С целью надлежащего выполнения постановления главного военного прокурора от 16 сентября глава НАПК Александр Мангул просит сообщить, относительно каких деклараций военных прокуроров отменяются меры безопасности - тех, которые подаются после принятия соответствующего постановления 16 сентября 2019 года, или также деклараций и сообщений о существенных изменения в имущественном состоянии, представленных в период действия специальных мер безопасности".

Детали: В НАПК напоминают, что ранее в постановлениях главного военного прокурора за 2017, 2018 и 2019 годы были четко указаны причины применения мер безопасности и на сегодняшний день эти причины остаются актуальными. Поэтому на заседании НАПК 27 сентября проект о предоставлении доступа к декларациям военных прокуроров не был поддержан.

Что было ранее: 16 сентября заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак отменил решение своего предшественника Анатолия Матиоса, из-за которого декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа.

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