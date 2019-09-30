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НАПК отказалось "рассекречивать" декларации военных прокуроров: просит уточнения

Понедельник, 30 сентября 2019, 16:15

Национальное агентство по предупреждению коррупции просит Генпрокуратуру уточнить, отностельно каких деклараций военных прокуроров отменяются меры безопасности.

Источник: НАПК

Дословно: "С целью надлежащего выполнения постановления главного военного прокурора от 16 сентября глава НАПК Александр Мангул просит сообщить, относительно каких деклараций военных прокуроров отменяются меры безопасности - тех, которые подаются после принятия соответствующего постановления 16 сентября 2019 года, или также деклараций и сообщений о существенных изменения в имущественном состоянии, представленных в период действия специальных мер безопасности".

Детали: В НАПК напоминают, что ранее в постановлениях главного военного прокурора за 2017, 2018 и 2019 годы были четко указаны причины применения мер безопасности и на сегодняшний день эти причины остаются актуальными. Поэтому на заседании НАПК 27 сентября проект о предоставлении доступа к декларациям военных прокуроров не был поддержан.

Что было ранее: 16 сентября заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак отменил решение своего предшественника Анатолия Матиоса, из-за которого декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа.

История вопроса:

  • 14 апреля 2017 года, с сайта НАПК исчезли декларации подчиненныхгенпрокурора Юрия Луценко и Анатолия Матиоса.
  • Впоследствии, в НАПК объяснили, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основаниипостановления Матиоса.
  • Центр противодействия коррупции обжаловал постановление Матиоса и решение НАПК.
  • Однако, 27 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева признал законнымпостановление главного военного прокурора Анатолия Матиос о засекречивании деклараций прокуроров. Апелляционный суд жалобу ЦПК также отклонил.
  • 2 сентября генпрокурор Рябошапка уволилглавного военного прокурора Анатолия Матиоса.
  • Еще в должности замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимостив существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.
  • 11 сентября Рябошапка назначил экс-нардепа Виктора Чумака заместителем генпрокурора - главным военным прокурором.
  • 23 сентября президент Владимир Зеленский дал старт реформе прокуратуры (подписал закон, принятый Верховной Радой). Согласно ему, военную прокуратуру должны ликвидировать, уменьшить штат прокуратуры и остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года.

Украинская правда
Темы: декларацииНАПКпрокуратураГенпрокуратура
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