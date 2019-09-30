Журналисты требуют увольнения Мендель

Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует увольнения пресс-секретаря президента Юлии Мендель за непрофессиональное поведение в отношении журналистов.

Источник: открытое обращение независимых журналистов

Текст обращения: "В связи с непрофессионализмом, неэтичным поведением и провокацией искусственных конфликтов требуем освободить Юлию Мендель от должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.

От Офиса президента и Юлии Мендель ожидаем извинений перед нашим коллегой Сергеем Андрушко".

Детали: Заявление подписали ОО "Громадське телебачення", журналисты Bihus.Info и редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула.

Что этому предшествовало: 28 сентября извиниться за некорректное поведение со стороны Офиса президента и Мендель призвал Национальный союз журналистов.

30 сентября медиа-движение "Медиа за осознанный выбор" призвало Зеленского публично отреагировать на "угрожающее" препятствование работе журналистов со стороны его пресс-секретаря.

В заявлении, обнародованном на "Детектор Медиа", напомнили, что "открытое общение с журналистами - это не только признак демократичности власти, но и ее долг".

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