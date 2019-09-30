Журналисты требуют увольнения Мендель

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Понедельник, 30 сентября 2019, 19:12

Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует увольнения пресс-секретаря президента Юлии Мендель за непрофессиональное поведение в отношении журналистов.

Источник: Открытое обращение независимых журналистов

Текст обращения: "В связи с непрофессионализмом, неэтичным поведением и провокацией искусственных конфликтов требуем освободить Юлию Мендель от должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.

От Офиса президента и Юлии Мендель ожидаем извинений перед нашим коллегой Сергеем Андрушко".

Детали: Заявление подписали ОО "Громадське телебачення", журналисты Bihus.Info и редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула.

Что этому предшествовало: 28 сентября извиниться за некорректное поведение со стороны Офиса президента и Мендель призвал Национальный союз журналистов.

Предыстория:

  • "Схемы" подготовили расследование о ранее не известных фактах из биографии руководителя Офиса президента Андрея Богдана.
  • Расследователи длительное время пытались получить комментарий Богдана. На Банковой также отказали в интервью с руководителем ОП.
  • Журналист "Схем" Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос президенту и руководителю ОП. Спикер и охрана президента не давали ему это сделать - придерживали его, мешая подойти к Богдану.
  • Мендель позже объяснила, что "останавливала" журналиста "Схем" Сергея Андрушко, поскольку он "вмешивался в личное пространство" первого лица государства.
  • Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала полное видео общения Андрушко с Мендель. Также было опубликовано видео, как 13 сентября Мендель оттянула другого журналиста Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос.
  • Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном освобождении Зураба Аласания от должности председателя правления Общественного вещания.
  • Независимые журналисты украинских СМИ заявили, что считают проявлением цензуры расторжение контракта с Аласанией и инициировали создание неформального сообщества независимых журналистов "Инициатива 34".
  • Именно 34 статья Конституции гарантирует каждому право на свободу мысли и слова, свободное выражение взглядов и убеждений.

Украинская правда

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Темы: Офис президента СМИ


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