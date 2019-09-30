Журналисты требуют увольнения Мендель
Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует увольнения пресс-секретаря президента Юлии Мендель за непрофессиональное поведение в отношении журналистов.
Источник: открытое обращение независимых журналистов
Текст обращения: "В связи с непрофессионализмом, неэтичным поведением и провокацией искусственных конфликтов требуем освободить Юлию Мендель от должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.
От Офиса президента и Юлии Мендель ожидаем извинений перед нашим коллегой Сергеем Андрушко".
Детали: Заявление подписали ОО "Громадське телебачення", журналисты Bihus.Info и редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула.
Что этому предшествовало: 28 сентября извиниться за некорректное поведение со стороны Офиса президента и Мендель призвал Национальный союз журналистов.
30 сентября медиа-движение "Медиа за осознанный выбор" призвало Зеленского публично отреагировать на "угрожающее" препятствование работе журналистов со стороны его пресс-секретаря.
В заявлении, обнародованном на "Детектор Медиа", напомнили, что "открытое общение с журналистами - это не только признак демократичности власти, но и ее долг".
Предыстория:
- "Схемы" подготовили расследование о ранее не известных фактах из биографии руководителя Офиса президента Андрея Богдана.
- Расследователи длительное время пытались получить комментарий Богдана. На Банковой также отказали в интервью с руководителем ОП.
- Журналист "Схем" Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос президенту и руководителю ОП. Спикер и охрана президента не давали ему это сделать - придерживали его, мешая подойти к Богдану.
- Мендель позже объяснила, что "останавливала" журналиста "Схем" Сергея Андрушко, поскольку он "вмешивался в личное пространство" первого лица государства.
- Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала полное видео общения Андрушко с Мендель. Также было опубликовано видео, как 13 сентября Мендель оттянула другого журналиста Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос.
- Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном освобождении Зураба Аласания от должности председателя правления Общественного вещания.
- Независимые журналисты украинских СМИ заявили, что считают проявлением цензуры расторжение контракта с Аласанией и инициировали создание неформального сообщества независимых журналистов "Инициатива 34".
- Именно 34 статья Конституции гарантирует каждому право на свободу мысли и слова, свободное выражение взглядов и убеждений.