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Американські сенатори Джонсон і Мерфі зустрілися з Рябошапкою

Четвер, 5 вересня 2019, 09:35

Джерело: Twitter посольства США в Україні.

Американські сенатори Рон Джонсон та Кріс Мерфі почали свій візит до Києва з зустрічі із новим генеральним прокурором України Русланом Рябошапкою.

Посольство США в Києві: "Ми раді вітати сенатора Рона Джонсона з Вісконсина та сенатора Кріса Мерфі з Коннектикуту в Києві, де вони матимуть зустрічі з українськими високопосадовцями щодо міцного партнерства України й США.

Їхній візит розпочався зустріччю з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою".

Він поділився зі сенаторами своїми поглядами щодо антикорупційних реформи в Україні.

Рябошапка й сенатори

З ліва на право: Кріс Мерфі, Руслан Рябошапка, Віталій Касько, Рон Джонсон

U.S. Embassy Kyiv

Деталі: Як видно з фотографії, на зустрічі побував і Віталій Касько, який був заступником генпрокурора у 2014-2016 роках, а з 25 червня 2019 року входить до Національної ради з питань антикорупційної політики.

26 січня 2016 року Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо квартир Каська за 5 статтями. 10 квітня 2016 року Каську зачитали підозру за ч.4 ст.190 ККУ – "шахрайство".

Однак на початку 2017 року київська прокуратура закрила кримінальне провадження за підозрою екс-заступника генпрокурора у шахрайстві при приватизації житла.

Передісторія:

УП, доповнено

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Теми: ГенпрокуратураРябошапкаКаськоСША
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