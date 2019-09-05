Американські сенатори Джонсон і Мерфі зустрілися з Рябошапкою

Джерело: Twitter посольства США в Україні.

Американські сенатори Рон Джонсон та Кріс Мерфі почали свій візит до Києва з зустрічі із новим генеральним прокурором України Русланом Рябошапкою.

Посольство США в Києві: "Ми раді вітати сенатора Рона Джонсона з Вісконсина та сенатора Кріса Мерфі з Коннектикуту в Києві, де вони матимуть зустрічі з українськими високопосадовцями щодо міцного партнерства України й США.

Їхній візит розпочався зустріччю з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою".

Він поділився зі сенаторами своїми поглядами щодо антикорупційних реформи в Україні.

Рябошапка й сенатори U.S. Embassy Kyiv

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