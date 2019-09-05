Американські сенатори Джонсон і Мерфі зустрілися з Рябошапкою
Джерело: Twitter посольства США в Україні.
Американські сенатори Рон Джонсон та Кріс Мерфі почали свій візит до Києва з зустрічі із новим генеральним прокурором України Русланом Рябошапкою.
Посольство США в Києві: "Ми раді вітати сенатора Рона Джонсона з Вісконсина та сенатора Кріса Мерфі з Коннектикуту в Києві, де вони матимуть зустрічі з українськими високопосадовцями щодо міцного партнерства України й США.
Їхній візит розпочався зустріччю з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою".
Він поділився зі сенаторами своїми поглядами щодо антикорупційних реформи в Україні.
Передісторія:
- Після того, як Рону Джонсону та Крісу Мерфі заборонили вїзд до Росії, вони заявили, що відвіють Україну.
- 29 серпня Верховна Рада 9 скликання на своєму першому засіданні призначила новий склад Кабінету міністрів, нових голову Служби безпеки України та генерального прокурора.
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