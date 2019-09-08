Працівники British Airways розпочинають дводенний страйк

Опівночі пілоти British Airways розпочнуть дводенний страйк, скасовано більшість рейсів авіакомпанії на понеділок та вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

При у цьому British Airways і профспілка заявили, що готові розпочати нові переговори. Попри це, рішення про відміну рейсів не скасовано.

Авіакомпанія звернулася до пасажирів із закликом не їздити до аеропортів, пообіцявши знайти альтернативні маршрути для більшості з них.

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