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Пилоты British Airways начинают двухдневную забастовку

Воскресенье, 8 сентября 2019, 14:13

В полночь пилоты British Airways начнут двухдневную забастовку, отменено большинство рейсов авиакомпании на понедельник и вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

При в этом British Airways и профсоюз заявили, что готовы начать новые переговоры. Несмотря на это, решение об отмене рейсов не отменен.

Авиакомпания обратилась к пассажирам с призывом не ездить в аэропорты, пообещав найти альтернативные маршруты для большинства из них.

Предыстория:

  • В British Airways анонсировали в сентябре три дня забастовок: 9, 10 и 27 сентября.
  • Пилоты авиакомпании проголосовали за забастовку по поводу оплаты труда в начале июля. Попытка же авиакомпании в судебном порядке остановить забастовку оказалась неуспешной.
  • В авиакомпании заявили, что предложенная ими соглашение по оплате 11,5 процента в течение трех лет была справедливой, но "мы продолжаем изучать все пути, чтобы найти решение, избежать забастовки и защитить планы поездок наших клиентов."
  • В компании отмечают, что ежедневно перевозят 145000 клиентов - каждые 90 секунд взлетает их самолет.

Темы: авиаВеликобритания
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