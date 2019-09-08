Пилоты British Airways начинают двухдневную забастовку
Воскресенье, 8 сентября 2019, 14:13
В полночь пилоты British Airways начнут двухдневную забастовку, отменено большинство рейсов авиакомпании на понедельник и вторник.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
При в этом British Airways и профсоюз заявили, что готовы начать новые переговоры. Несмотря на это, решение об отмене рейсов не отменен.
Авиакомпания обратилась к пассажирам с призывом не ездить в аэропорты, пообещав найти альтернативные маршруты для большинства из них.
Предыстория:
- В British Airways анонсировали в сентябре три дня забастовок: 9, 10 и 27 сентября.
- Пилоты авиакомпании проголосовали за забастовку по поводу оплаты труда в начале июля. Попытка же авиакомпании в судебном порядке остановить забастовку оказалась неуспешной.
- В авиакомпании заявили, что предложенная ими соглашение по оплате 11,5 процента в течение трех лет была справедливой, но "мы продолжаем изучать все пути, чтобы найти решение, избежать забастовки и защитить планы поездок наших клиентов."
- В компании отмечают, что ежедневно перевозят 145000 клиентов - каждые 90 секунд взлетает их самолет.