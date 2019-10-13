Є факти проплати участі в акціях проти капітуляції – Арахамія

18458 переглядів
Неділя, 13 жовтня 2019, 02:02

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що його знайомим атовцям пропонували по тисячі гривень за участь в акціях проти капітуляції.

Джерело: інтерв’ю Арахамії виданню "Лівий берег"

Деталі: На його думку, гроші за акції отримує невелика частина людей – близько 5%, натомість тих, хто виходив на Майдан з ідеологічних міркувань більше – 95%.

Пряма мова: "Факт проплати дійсно є. Моїм знайомим атовцям пропонували по тисячі гривень за участь у мітингу. 

Може росіяни платять, може – Петро Олексійович або ще хтось.

Нагадаємо:

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, що вони пройдуть лише після виведення всіх військ і за Конституцією та законами України.
  • Згода України на "формулу Штайнмаєра" викликали протести в Києві, по всій Україні і навіть за кордоном.
  • На Майдані Незалежності в центрі Києва 6 жовтня проходило віче "Зупинимо капітуляцію". 
  • Глава Офісу президента Андрій Богдан опублікував допис у Facebook із нібито скріншотами переписки про те, що людей збирали на Майдан за гроші.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Слуга народу формула Штайнмайєра


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Арахамія назвав число людей Коломойського у "Слузі народу" 13 жовтня 2019, 00:41
Як закон про столицю України допомагає процесу федералізації України 10 жовтня 2019, 18:30
Зеленський розповів про шантаж "слуг" у Раді: "Завтра вашу тещу посадят" 10 жовтня 2019, 15:55
Усі новини
Головні новини
У Конгресі свідчить топ-чиновник Держдепу, який захищав Йованович
Зеленський ініціював заборону перевірки ФОПів на два роки
Доба на Донбасі: двоє загиблих від ворожих снайперів, один поранений
На переговорах в Мінську не змогли домовитись про розведення сил – ОБСЄ
Усі новини
Кіно

10 кращих серіальних екранізацій сучасності: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бібоп", "Хранителі", "Титани" та інші комікси

Культура

Хто отримав Букерівську премію-2019

здоров'я

Зменшуєте кількість викурених сигарет в день? Це не врятує ваші легені