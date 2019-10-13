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Є факти проплати участі в акціях проти капітуляції – Арахамія

Неділя, 13 жовтня 2019, 02:02

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що його знайомим атовцям пропонували по тисячі гривень за участь в акціях проти капітуляції.

Джерело: інтерв’ю Арахамії виданню "Лівий берег"

Деталі: На його думку, гроші за акції отримує невелика частина людей – близько 5%, натомість тих, хто виходив на Майдан з ідеологічних міркувань більше – 95%.

Пряма мова: "Факт проплати дійсно є. Моїм знайомим атовцям пропонували по тисячі гривень за участь у мітингу. 

Може росіяни платять, може – Петро Олексійович або ще хтось.

Нагадаємо:

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, що вони пройдуть лише після виведення всіх військ і за Конституцією та законами України.
  • Згода України на "формулу Штайнмаєра" викликали протести в Києві, по всій Україні і навіть за кордоном.
  • На Майдані Незалежності в центрі Києва 6 жовтня проходило віче "Зупинимо капітуляцію". 
  • Глава Офісу президента Андрій Богдан опублікував допис у Facebook із нібито скріншотами переписки про те, що людей збирали на Майдан за гроші.

Українська правда

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Теми: Слуга народуформула Штайнмаєра
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