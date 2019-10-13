Є факти проплати участі в акціях проти капітуляції – Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що його знайомим атовцям пропонували по тисячі гривень за участь в акціях проти капітуляції.

Джерело: інтерв’ю Арахамії виданню "Лівий берег"

Деталі: На його думку, гроші за акції отримує невелика частина людей – близько 5%, натомість тих, хто виходив на Майдан з ідеологічних міркувань більше – 95%.

Пряма мова: "Факт проплати дійсно є. Моїм знайомим атовцям пропонували по тисячі гривень за участь у мітингу.

Може росіяни платять, може – Петро Олексійович або ще хтось.

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