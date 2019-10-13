Есть факты оплаты участия в акциях против капитуляции – Арахамия

399 просмотров
Воскресенье, 13 октября 2019, 02:02

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в акциях против капитуляции.

Источник: интервью Арахамии изданию "Левый берег"

Детали: По его мнению, деньги за акции получает небольшая часть людей, около 5%, зато тех, кто выходил на Майдан по идеологическим соображениям больше – 95%.

Прямая речь: "Факт проплаты действительно есть. Моим знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге. 

Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще."

Напомним:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • Согласие Украины на "формулу Штайнмайера" вызвало протесты в Киеве, по всей Украине и даже за границей.
  • На Майдане Независимости в центре Киева 6 октября проходило вече "Остановим капитуляцию". 
  • Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал сообщение в Facebook с якобы скриншотами переписки о том, что людей собирали на Майдан за деньги.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Слуга народа формула Штайнмайера


powered by lun.ua
Материалы по теме
Арахамия назвал число людей Коломойского в "Слуге народа" 13 октября 2019, 00:41
Как закон о столице Украины помогает процессу федерализации Украины 10 октября 2019, 18:30
Зеленский рассказал о шантаже "слуг" в Раде: "Завтра вашу тёщу посадят" 10 октября 2019, 15:55
Все новости
Главные новости
Супрун обвинила правительство Гончарука в срыве медреформы
В деле Фрумана и Парнаса - третий арестованный: бизнесмен украинского происхождения
Собор иерархов Греческой церкви признал автокефальную ПЦУ
Парнас и Фруман пытались избавиться от Йованович по просьбе Луценко - СМИ
Все новости
Фото

Как одни и те же люди выглядели бы в разных странах. Фотошоп

школа

15 примеров, на что способны учителя

экология

Пальмовое масло: разрушим планету вкусно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів