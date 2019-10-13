Есть факты оплаты участия в акциях против капитуляции – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в акциях против капитуляции.

Источник: интервью Арахамии изданию "Левый берег"

Детали: По его мнению, деньги за акции получает небольшая часть людей, около 5%, зато тех, кто выходил на Майдан по идеологическим соображениям больше – 95%.

Прямая речь: "Факт проплаты действительно есть. Моим знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге.

Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще."

Напомним: