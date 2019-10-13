Головні новини суботи і ночі: справа Парнаса і Фрумана, Супрун і Гончарук, розслідування проти Джуліані

У справі Парнаса і Фрумана з’явився третій заарештований, Супрун звинуватила Гончарука у зриві медреформи, слідчі в США перевіряють діяльність Джуліані в Україні – новини, які були актуальні 12 жовтня.

Про Парнаса і Фрумана

У США за звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа заарештовано бізнесмена українського походження, громадянина США Андрія Кукушкіна. Раніше за тими ж звинуваченнями було заарештовано Льва Парнаса і Ігоря Фрумана.

Колишній генпрокурор Юрій Луценко є тим українським чиновником, який, за даними американських прокурорів, схиляв партнерів Рудольфа Джуліані Льва Парнаса та Ігоря Фрумана наполягати на відстороненні колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Про засідання уряду

Кабмін провів закрите засідання, на якому звільнив держсекретаря МОЗ Артема Янчука та призначив на його місце Інну Солодку. Через що колишній міністр охорони здоров’я Уляна Супрун звинуватила уряд Олексія Гончарука у зриві медреформи.

Про Джуліані

Федеральні прокурори в Манхеттені розслідують, чи порушував особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані закони про лобіювання під час своєї діяльності в Україні.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" з’явився новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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