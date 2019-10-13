Главные новости субботы и ночи: дело Парнаса и Фрумана, Супрун и Гончарук, расследование против Джулиани

В деле Парнаса и Фрумана появился третий арестованный, Супрун обвинила Гончарука в срыве медреформы, следователи в США проверяют деятельность Джулиани в Украине – новости, которые были актуальны 12 октября.

О Парнасе и Фрумане

В США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа арестован бизнесмен украинского происхождения, гражданин США Андрей Кукушкин. Ранее по тем же обвинениям были арестованы Лев Парнас и Игорь Фруман.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко является тем украинским чиновником, который, по данным американских прокуроров, склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настаивать на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

О заседании Кабмина

Кабмин провел закрытое заседании, на котором уволил госсекретаря МОЗ Артема Янчука и назначил на его место Инну Солодку. Из-за чего бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун обвинила правительство Алексея Гончарука в срыве медреформы.

О Джулиани

Федеральные прокуроры в Манхэттене расследуют, нарушал ли личный адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани законы о лоббировании во время своей деятельности в Украине.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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