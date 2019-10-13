Обстрілів побільшало, але в ОРДЛО сигналізують, що готові до розведення - ОБСЄ
Збройні формування ОРДЛО демонструють готовність до відновлення розведення сил і засобів в районах н.п. Петрівське і Золоте, проте заходи щодо відновлення процесу розведення не почалися.
Джерело: звіт СММ ОБСЄ
Деталі: За даними спостерігачів, з боку бойовиків було зафіксовано сигнальні ракети, які позначають готовність збройних формувань до відновлення розведення сил і засобів.
"11 жовтня о 12:00 спостерігачі бачили, що на блокпості збройних формувань на південній околиці ділянки розведення в районі Золотого члени збройних формувань запустили білу сигнальну ракету, яка означала готовність відновити розведення", - повідомили в СММ.
Аналогічні дії бойовиків в СММ ОБСЄ зафіксували 11 жовтня на ділянці розведення в районі Петровського.
"Оскільки у відповідь жодних дій не було, заходи щодо відведення сил і засобів не почалися", - йдеться у звіті.
При цьому місія констатує збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області і більше вибухів (близько 150), у порівнянні з попереднім звітним періодом.
"Більшість порушень режиму "тиші" зафіксовано в районах н.п.Широкино, на південь і південний схід від н.п.Светлодарск, а також на південь і захід від Донецької фільтраційної станції", - зазначають в СММ ОБСЄ.
Також спостерігачі заявляють про озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення у підконтрольних уряду районах Донецької області, а також в непідконтрольних уряду районах Донецької і Луганської областей.
"Місія зафіксувала 69 одиниць озброєння, розміщених у порушення ліній відведення. Також зафіксовано 103 одиниці озброєння, розміщені за лініями відводу, але за межами місць зберігання у підконтрольних уряду районах Донецької області, а також непідконтрольних уряду районах Луганської та Донецької областей", - повідомили у місії.
Знати більше:
Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі
Що передувало:
- Розведення сил у Петровському і Золотому одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
- 13 вересня представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма зазначав, що президент Володимир Зеленський буде ставити на майбутній "Нормандській зустрічі" питання щодо відведення військ по всій лінії зіткнення.
- У свою чергу глава Міноборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками.
- 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.
- 6 жовтня лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький разом із ветеранами АТО (нині – ООС) прибули до Золотого на Луганщині та заявили про готовність захищати селище у випадку відведення українських військ. Його підтримала й "Українська добровольча армія".7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському та Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
- 9 жовтня на блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які прямували в Золоте, аби не допустити розведення сил.
- У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петровське.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua