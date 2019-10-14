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Боевики обстреляли участок разведения возле Золотого - штаб

Понедельник, 14 октября 2019, 11:34
Боевики обстреляли участок разведения возле Золотого - штаб

Боевики обстреляли из гранатометов различных систем участок разведения №2 вблизи н.п. Золотое-4 на Луганщине.

Источник: пресс-центр штаба Операции объединенных сил

Детали: По данным штаба, обстрел 13 октября было совершен вблизи населенных пунктов Новолуганское, Пески и Павлополь и применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм (7 мин) и минометов калибра 82 мм (22 мины).

Дословно: "Незаконные вооруженные формирования, ранее имитируя готовность провести разведение сил и средств, осуществили обстрел из гранатометов различных систем на участке разведения №2 (Золотое 4). Оккупанты в очередной демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства", - заявили в штабе ОС.

Военные отмечают, что подобное поведение боевиков "свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта".

Что предшествовало:

  • Согласно отчету миссии ОБСЕ, вооруженные формирования ОРДЛО демонстрируют готовность к разведению сил и средств в районах н.п. Петровское и Золотое.
  • По данным СММ ОБСЕ, 11 октября в районе Золотого и Петровского боевики запустили белую сигнальную ракету, которая означала готовность возобновить разведение. Поскольку в ответ с украинской стороны никаких действий не было, мероприятия по отводу сил и средств не начались.

Напомним,

  • Разведение сил в Петровском и Золотом является условием для проведения саммита "нормандской четверки".
  • 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
  • Согласно Минским договоренностям, разведение сил и средств на линии разграничения может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.
  • По данным штаба ООС, украинской стороной предприняты все необходимые меры для того, чтобы отвод сил не ослабил оборонных возможностей украинских подразделений на определенных участках линии разграничения.
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Узнать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

Украинская правда

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Темы: ДонбассМинские соглашенияООСЗолотоеРазведение сил
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