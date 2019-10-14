Батько Гандзюк: Порошенко сприяв вилученню доказів проти Гордєєва і Рищука

У "справі Гандзюк" докази щодо однопартійців колишнього президента Петра Порошенка Андрія Гордєєва і Євгена Рищука було вилучено не без участі Порошенко і лінія Гордєєва-Рищука залишилася не відпрацьованою.

Джерело: Інтерв'ю батька Катерини Віктора Гандзюка виданню "Дзеркало тижня"

Пряма мова Віктора Гандзюка: "На засіданні ТСК парламенту минулого скликання я публічно назвав імена трьох можливих замовників: Мангер. Рищук. Гордєєв. Але, на жаль, Гордєєв і Рищук виявилися членами партії президента Порошенка. Відповідальні за організацію і проведення його виборчої кампанії у Херсонській області. ... Після моїх заяв щодо цих людей навіть були проведені деякі слідчі дії і обшуки. ... Ці люди зникли з мого життя, але незабаром з'явився Петро Олексійович, який захотів зі мною зустрітися. і аша зустріч відбулася в Одесі, у лютому".

"Ми говорили близько години. Я нагадав йому, що він презентує себе як проєвропейський президент, тому навряд чи варто забувати про те, що потрібно розслідувати роль його однопартійців - Гордєєва і Рищука - у цій історії, що необхідно чесне розслідування. Але він сказав, що поки ніяких доказів проти них немає. А щойно вони з'являться, то він обов'язково очистить свою партію".

Деталі: При цьому, за словами Гандзюка, "докази є на всіх".

"І на Мангера, і на Гордєєва, і на Рищука. Однак коли справа потрапила до Генпрокуратури, не без участі Порошенка докази зі справи щодо його однопартійців було вилучено. По суті, лінія Гордєєва-Рищука завдяки Петру Порошенку взагалі залишилася не відпрацьованою", - заявив Віктор Гандзюк.

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