Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Батько Гандзюк: Порошенко сприяв вилученню доказів проти Гордєєва і Рищука

Понеділок, 14 жовтня 2019, 13:05
Батько Гандзюк: Порошенко сприяв вилученню доказів проти Гордєєва і Рищука

У "справі Гандзюк" докази щодо однопартійців колишнього президента Петра Порошенка Андрія Гордєєва і Євгена Рищука було вилучено не без участі Порошенко і лінія Гордєєва-Рищука залишилася не відпрацьованою. 

Джерело: Інтерв'ю батька Катерини Віктора Гандзюка виданню "Дзеркало тижня"

Пряма мова Віктора Гандзюка: "На засіданні ТСК парламенту минулого скликання я публічно назвав імена трьох можливих замовників: Мангер. Рищук. Гордєєв. Але, на жаль, Гордєєв і Рищук виявилися членами партії президента Порошенка. Відповідальні за організацію і проведення його виборчої кампанії у Херсонській області. ... Після моїх заяв щодо цих людей навіть були проведені деякі слідчі дії і обшуки. ... Ці люди зникли з мого життя, але незабаром з'явився Петро Олексійович, який захотів зі мною зустрітися. і аша зустріч відбулася в Одесі, у лютому".

"Ми говорили близько години. Я нагадав йому, що він презентує себе як проєвропейський президент, тому навряд чи варто забувати про те, що потрібно розслідувати роль його однопартійців - Гордєєва і Рищука - у цій історії, що необхідно чесне розслідування. Але він сказав, що поки ніяких доказів проти них немає. А щойно вони з'являться, то він обов'язково очистить свою партію". 

Деталі: При цьому, за словами Гандзюка, "докази є на всіх".

"І на Мангера, і на Гордєєва, і на Рищука. Однак коли справа потрапила до Генпрокуратури, не без участі Порошенка докази зі справи щодо його однопартійців було вилучено. По суті, лінія Гордєєва-Рищука завдяки Петру Порошенку взагалі залишилася не відпрацьованою", - заявив Віктор Гандзюк.

Нагадаємо:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками. 4 листопада вона померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. За кілька місяців обвинувачені визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • 6 червня 2019 року суд виніс вироки виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці.
  • Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення,  Віктор Горбунов - 3 роки.
  • Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в замовленні вбивства Гандзюк, але пізніше пом’якшили її.
  • Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.

"Українська правда" у Threads

Теми: напад на ГандзюкПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
напад на Гандзюк
Справа Каті Гандзюк. Феномен громадянського суспільства
Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Суд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня
Останні новини
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: