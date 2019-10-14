Отец Гандзюк: Порошенко способствовал изъятию доказательств против Гордеева и Рыщука

В "деле Гандзюк" доказательства в отношении однопартийцев бывшего президента Петра Порошенко Андрея Гордеева и Евгения Рыщука были изъяты не без участия Порошенко и линия Гордеева-Рыщука осталась не разработанной.

Источник: Интервью отца Екатерины Виктора Гандзюка изданию "Зеркало недели"

Прямая речь Виктора Гандзюка: "На заседании ТСК парламента прошлого созыва я публично назвал имена трех возможных заказчиков: Мангер. Рыщук. Гордеев. Но, к сожалению, Гордеев и Рыщук оказались членами партии президента Порошенко. Ответственные за организацию и проведение его избирательной кампании в Херсонской области. ... После моих заявлений в отношении этих людей даже были проведены некоторые следственные действия и обыски. ... Эти люди исчезли из моей жизни, но вскорости появился Петр Алексеевич, который захотел со мной встретиться. И наша встреча произошла в Одессе, в феврале".

"Мы говорили около часа. Я напомнил ему, что он презентует себя как проевропейский президент, поэтому вряд ли стоит забывать о том, что нужно расследовать роль его однопартийцев - Гордеева и Рыщука - в этой истории, что необходимо честное расследование. Но он сказал, что пока никаких доказательств против них нет. А если только они появятся, то он обязательно очистит свою партию".

Детали: При этом, по словам Гандзюка, "доказательства есть на всех".

"И на Мангера, и на Гордеева, и на Рыщука. Однако когда дело попало в Генпрокуратуру, не без участия Порошенко доказательства из дела в отношении его однопартийцев были изъяты. По сути, линия Гордеева-Рыщука благодаря Петру Порошенко вообще осталась не разработанной", - заявил Виктор Гандзюк.

Напомним: