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Отец Гандзюк: Порошенко способствовал изъятию доказательств против Гордеева и Рыщука

Понедельник, 14 октября 2019, 13:05
Отец Гандзюк: Порошенко способствовал изъятию доказательств против Гордеева и Рыщука

В "деле Гандзюк" доказательства в отношении однопартийцев бывшего президента Петра Порошенко Андрея Гордеева и Евгения Рыщука были изъяты не без участия Порошенко и линия Гордеева-Рыщука осталась не разработанной.

Источник: Интервью отца Екатерины Виктора Гандзюка изданию "Зеркало недели"

Прямая речь Виктора Гандзюка: "На заседании ТСК парламента прошлого созыва я публично назвал имена трех возможных заказчиков: Мангер. Рыщук. Гордеев. Но, к сожалению, Гордеев и Рыщук оказались членами партии президента Порошенко. Ответственные за организацию и проведение его избирательной кампании в Херсонской области.  ... После моих заявлений в отношении этих людей даже были проведены некоторые следственные действия и обыски. ... Эти люди исчезли из моей жизни, но вскорости появился Петр Алексеевич, который захотел со мной встретиться. И наша встреча произошла в Одессе, в феврале".

"Мы говорили около часа. Я напомнил ему, что он презентует себя как проевропейский президент, поэтому вряд ли стоит забывать о том, что нужно расследовать роль его однопартийцев - Гордеева и Рыщука -  в этой истории, что необходимо честное расследование. Но он сказал, что пока никаких доказательств против них нет. А если только они появятся, то он обязательно очистит свою партию".

Детали: При этом, по словам Гандзюка, "доказательства есть на всех".

"И на Мангера, и на Гордеева, и на Рыщука. Однако когда дело попало в Генпрокуратуру, не без участия Порошенко доказательства из дела в отношении его однопартийцев были изъяты. По сути, линия Гордеева-Рыщука благодаря Петру Порошенко вообще осталась не разработанной", - заявил Виктор Гандзюк.

Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами. 4 ноября она умерла в больнице после множественных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы.
  • Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
  • Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчили его.
  • Общественные активисты настаивают, что к убийству Гандзюк причастны херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нападение на ГандзюкПорошенко
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