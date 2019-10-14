У Порошенка заперечують слова батька Гандзюк про вилучення доказів

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Понеділок, 14 жовтня 2019, 18:39

У "Європейській солідарності" заперечують твердження батька вбитої активістки Катерини Гандзюк Віктора Гандзюка про те, що докази у справі щодо Андрія Гордєєва і Євгена Рищука були вилучені "не без участі" екс-президента Петра Порошенка.

Джерело: коментар партії "Європейська солідарність" щодо заяви Віктора Гандзюка, переданий "Українській правді"

Дослівно: "Наголошуємо, що твердження про нібито знищення доказів у справі не відповідають дійсності. Нагадуємо також, що голова Херсонської ОДА Гордєєв подав у відставку, аби уникнути підозри, що він може впливати на слідство. І Порошенко ту відставку прийняв".

"Наразі минуло вже майже півроку після президентських виборів, і ми не можемо більше нести політичну відповідальність за цю справу. Час питати з інших".

Деталі: Водночас у "Європейській солідарності" заявили, що поділяють біль батька Катерини Гандзюк і підкреслили, що Порошенко свого часу зробив все залежне від нього для пошуку виконавців, організаторів і замовників вбивства.

Що було раніше: В інтерв'ю "Дзеркалу тижня" Віктор Гандзюк заявив, що коли "справа Гандзюк" потрапила до Генпрокуратури, докази щодо однопартійців Порошенка Андрія Гордєєва і Євгена Рищука було вилучено "не без участі Порошенка", і лінія Гордєєва-Рищука залишилася не відпрацьованою.

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками. 4 листопада вона померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. За кілька місяців обвинувачені визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • 6 червня 2019 року суд виніс вироки виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці.
  • Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення,  Віктор Горбунов - 3 роки.
  • Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в замовленні вбивства Гандзюк, але пізніше пом’якшили її.
  • Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.

Українська правда

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Теми: напад на Гандзюк Порошенко Європейська солідарність


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