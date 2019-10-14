У Порошенка заперечують слова батька Гандзюк про вилучення доказів

У "Європейській солідарності" заперечують твердження батька вбитої активістки Катерини Гандзюк Віктора Гандзюка про те, що докази у справі щодо Андрія Гордєєва і Євгена Рищука були вилучені "не без участі" екс-президента Петра Порошенка.

Джерело: коментар партії "Європейська солідарність" щодо заяви Віктора Гандзюка, переданий "Українській правді"

Дослівно: "Наголошуємо, що твердження про нібито знищення доказів у справі не відповідають дійсності. Нагадуємо також, що голова Херсонської ОДА Гордєєв подав у відставку, аби уникнути підозри, що він може впливати на слідство. І Порошенко ту відставку прийняв".

"Наразі минуло вже майже півроку після президентських виборів, і ми не можемо більше нести політичну відповідальність за цю справу. Час питати з інших".

Деталі: Водночас у "Європейській солідарності" заявили, що поділяють біль батька Катерини Гандзюк і підкреслили, що Порошенко свого часу зробив все залежне від нього для пошуку виконавців, організаторів і замовників вбивства.

Що було раніше: В інтерв'ю "Дзеркалу тижня" Віктор Гандзюк заявив, що коли "справа Гандзюк" потрапила до Генпрокуратури, докази щодо однопартійців Порошенка Андрія Гордєєва і Євгена Рищука було вилучено "не без участі Порошенка", і лінія Гордєєва-Рищука залишилася не відпрацьованою.

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