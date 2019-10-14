У Порошенко отрицают слова отца Гандзюк об изъятии доказательств

В "Европейской солидарности" отрицают утверждение отца убитой активистки Катерины Гандзюк Виктора Гандзюка о том, что доказательства по делу относительно Андрея Гордеева и Евгения Рищука были изъяты "не без участия" экс-президента Петра Порошенко.

Источник: комментарий партии "Европейская солидарность" относительно заявления Виктора Гандзюка, переданный "Украинской правде"

Дословно: "Подчеркиваем, что утверждения о якобы уничтожении доказательств по делу не соответствуют действительности. Напоминаем также, что председатель Херсонской ОГА Гордеев подал в отставку, чтобы избежать подозрения, что он может влиять на следствие. И Порошенко ту отставку принял".

"Сейчас прошло уже почти полгода после президентских выборов, и мы не можем больше нести политическую ответственность за это дело. Время спрашивать с других".

Детали: В то же время в "Европейской солидарности" заявили, что разделяют боль отца Катерины Гандзюк и подчеркнули, что Порошенко в свое время сделал все зависящее от него для поиска исполнителей, организаторов и заказчиков убийства.

Что было раньше: В интервью "Зеркалу недели" Виктор Гандзюк заявил, что когда "дело Гандзюк" попало в Генпрокуратуру, доказательства против однопартийцев Порошенко Андрея Гордеева и Евгения Рищука были изъяты "не без участия Порошенко", и линия Гордеева-Рищука осталась не отработана.

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