Пристайко рассказал о плане "Б" в случае провала "нормандского" формата

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявляет, что предложения по развертыванию на Донбассе международной миротворческой миссии могут рассматриваться как альтернативный вариант урегулирования, но прежде всего Украина надеется на результативность "нормандского саммита".

Источник: комментарий Пристайко журналистам после завершения заседания Комитета Европарламента по иностранным делам, сообщает Укринформ

Прямая речь: "У нас всегда есть план "Б". Одна из таких идей - предложить мировому сообществу помочь нам миссией по поддержанию мира. До сих пор происходило только обсуждение этих вопросов, но никто даже не приблизился к решению. Даже миссия, которая должна приехать в Украину и оценить, насколько это вообще возможно, не была отправлена ​​от ООН.

Эти шаги тоже возможны. Но, в конце концов, у нас с вами остается право защищать себя до конца, как и у каждой нации на планете".

Детали: В то же время он отметил, что Украина пока еще не собирается просить о развертывании миротворцев.

"Мы сейчас с вами еще не в той точке, где мы просим о развертывании миротворческой миссии. Мы все же верим, что прогресс может быть достигнут в "нормандском" и "минском" форматах", - сказал Пристайко.

Будущие переговоры, по мнению министра - это "момент истины", и никто не хочет, чтобы они завершились безрезультатно.

Прямая речь: "Мы пошли на довольно болезненные шаги, чтобы эта встреча состоялась. Вы видите, то, что сейчас происходит в Киеве, все те протесты, где сознательные граждане выражают свое несогласие с этим планом. Люди нам говорят, в том числе в парламенте прямо сейчас, - неужели вы всерьез думаете, что Путин готов идти по пути деэскалации? Эти вопросы есть, и они волнуют не только наших граждан, но и людей в правительстве.

Мы все это прекрасно понимаем. Как и то, что наша армия, какой она является на сегодняшний момент, не способна в полной мере восстановить наш суверенитет. Мы вынуждены вести переговоры, но мы не можем и не будем вести переговоры бесконечно".

Что было раньше: Ранее в понедельник Пристайко заявил, что лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в Париже в середине ноября, если Киев и пророссийские сепаратисты на востоке Украины смогут поддерживать прекращение огня.

Предыстория:

В ходе "пресс-марафона" 10 октября Зеленский заявил, что ожидает даты "нормандского формата" уже на следующей неделе. Президент надеется, что лидеры стран встретятся в ноябре.

В свою очередь помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.

Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.

Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита "нормандской четверки".

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.

У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

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