Пристайко: "нормандська зустріч" в листопаді – останній шанс "Мінська"

Лідери України, Росії, Франції та Німеччини можуть провести саміт у Парижі в середині листопада, якщо Київ та проросійські сепаратиста на сході України зможуть підтримувати припинення вогню.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 14 жовтня в інтерв'ю Reuters заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Говорячи перед зустріччю з міністрами закордонних справ ЄС у Люксембурзі, Пристайко сказав, що саміт може послідувати після семиденного припинення вогню та відведення легкої зброї.

"У нас є деякі дати ... ми прагнемо до середини наступного місяця, десь близько середини листопада", - сказав він.

"Ми відкрито сказали всім, що робимо, можливо, останню чесну спробу йти мінським шляхом", - сказав він.

"Якщо це не спрацює, нам доведеться шукати якийсь план Б", - додав Пристайко, відмовившися говорити, що це може бути за план.

Раніше Пристайко повідомив, що радники лідерів України, Німеччини, Франції і Росії вже погодили підсумковий документ "нормандської зустрічі".

Нагадаємо,

Під час "прес-марафону" 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує дати "нормандського формату" уже наступного тижня. Президент сподівається, що лідери країн зустрінуться у листопаді.

У свою чергу помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що терміни проведення саміту в "нормандському форматі" поки не обговорювалися, але, враховуючи графік Володимира Путіна, в жовтні зустріч навряд чи відбудеться.

Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ: для цього Київ має підписати так звану "формулу Штайнмаєра", яку погодили на зустрічі у вересні радники президентів.

Розведення сил у Золотому і Петрівському - також одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".

1 жовтня Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.

7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.

У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.

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