Конституційний суд пізніше вирішить, що робити з "поверненням" Шевчука

Конституційний суд 15 жовтня провів спеціальне пленарне засідання, де розглядав заяву Станіслава Шевчука про поновлення на посаді судді та голови Конституційного суду, але у засіданні оголосили перерву.

Джерело: прес-служба КСУ

Дослівно: "15 жовтня 2019 року відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного Суду України, на якому розглянуто питання щодо заяви Станіслава Шевчука про поновлення на посаді судді та голови Конституційного суду України.

За наслідками розгляду цього питання в спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду України оголошено перерву".

Деталі: У КСУ не уточнили, коли продовжать розглядати поновлення Шевчука.

Що було раніше: 11 жовтня суддя Окружного адмінсуду Києва Андрій Федорчук ухвалив поновити Станіслава Шевчука на посаді судді і голови Конституційного суду.

15 жовтня Шевчук подав заяву до Конституційного суду про поновлення на посаді судді та голови КСУ.

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