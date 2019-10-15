Шевчук рветься назад у КС

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Вівторок, 15 жовтня 2019, 11:37

Станіслав Шевчук вимагає поновити його на посаді судді й голови Конституційного суду на підставі рішення Окружного адмінсуду Києва.

Джерело: пост Шевчука у Facebook

Пряма мова: "Я дякую усім, хто відгукнувся на моє запрошення та був присутнім біля будівлі Конституційного суду України під час подання мною заяви про виконання рішення Окружного адміністративного суду Києва, згідно якого я поновлений на посаді судді та на посаді Голови КС.

Я подав заяву та завірену копію рішення ОАСК до Конституційного суду.

Сподіваюся, що КСУ не буде порушувати вимоги Конституції України, КАС і Кримінального кодексу і виконає рішення суду. Рішення адміністративного суду має бути виконано негайно".

 

Деталі: Шевчук вбачає кризу конституційної юстиції і пообіцяв докласти всі зусилля, щоб в Україні був "професійний, авторитетний та неупереджений суд, який захищає Конституцію та права людини".

Цьому передувало: 11 жовтня суддя Окружного адмінсуду Києва Андрій Федорчук ухвалив поновити Станіслава Шевчука на посаді судді і голови Конституційного суду.

Читайте також: Моє звільнення нагадує рейдерське захоплення на початку 90-х – Станіслав Шевчук

Передісторія:

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Теми: КС суд


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