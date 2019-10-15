Шевчук рветься назад у КС
Станіслав Шевчук вимагає поновити його на посаді судді й голови Конституційного суду на підставі рішення Окружного адмінсуду Києва.
Джерело: пост Шевчука у Facebook
Пряма мова: "Я дякую усім, хто відгукнувся на моє запрошення та був присутнім біля будівлі Конституційного суду України під час подання мною заяви про виконання рішення Окружного адміністративного суду Києва, згідно якого я поновлений на посаді судді та на посаді Голови КС.
Я подав заяву та завірену копію рішення ОАСК до Конституційного суду.
Сподіваюся, що КСУ не буде порушувати вимоги Конституції України, КАС і Кримінального кодексу і виконає рішення суду. Рішення адміністративного суду має бути виконано негайно".
Деталі: Шевчук вбачає кризу конституційної юстиції і пообіцяв докласти всі зусилля, щоб в Україні був "професійний, авторитетний та неупереджений суд, який захищає Конституцію та права людини".
Цьому передувало: 11 жовтня суддя Окружного адмінсуду Києва Андрій Федорчук ухвалив поновити Станіслава Шевчука на посаді судді і голови Конституційного суду.
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Передісторія:
- 14 травня судді Конституційного суду на спеціальному засіданні проголосували за звільнення судді Станіслава Шевчука на підставі висновків постійної комісії з питань регламенту та етики. Звільнення Шевчука підтримали 12 із 18-ти суддів.
- Шевчук назвав своє звільнення "переворотом" в інтересах Петра Порошенка.
- 14 травня новою головою КС обрали Наталію Шапталу.
- 17 вересня, після закінчення у Шаптали повноважень судді КС, судді обрали головою суду Олександра Тупицького.
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