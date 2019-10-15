Конституционный суд позже решит, что делать с "возвращением" Шевчука
Конституционный суд 15 октября провел специальное пленарное заседание, где рассматривал заявление Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и председателя Конституционного суда, но в заседании объявлен перерыв.
Источник: пресс-служба КСУ
Дословно: "15 октября состоялось специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины, на котором рассмотрен вопрос относительно заявления Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и председателя Конституционного суда Украины.
По результатам рассмотрения этого вопроса в специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины объявлен перерыв".
Детали: В КСУ не уточнили, когда продолжат рассматривать обновления Шевчука.
15 октября Шевчук подал заявление в Конституционный суд о восстановлении в должности судьи и председателя КСУ.
Этому предшествовало: 11 октября судья Окружного админсуда Киева Андрей Федорчук постановил восстановить Станислава Шевчука в должности судьи и главы Конституционного суда.
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Предыстория:
- 14 мая судьи Конституционного суда на специальном заседании проголосовали за увольнение судьи Станислава Шевчука на основании выводов постоянной комиссии по вопросам регламента и этики. Увольнение Шевчука поддержали 12 из 18 судей.
- Шевчук назвал свое увольнение "переворотом" в интересах Петра Порошенко.
- 14 мая новой главой КС избрали Наталью Шапталу.
- 17 сентября, после окончания в Шапталы полномочий судьи КС, судьи избрали главой суда Александра Тупицкого.
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