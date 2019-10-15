Конституционный суд позже решит, что делать с "возвращением" Шевчука

Конституционный суд 15 октября провел специальное пленарное заседание, где рассматривал заявление Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и председателя Конституционного суда, но в заседании объявлен перерыв.

Источник: пресс-служба КСУ

Дословно: "15 октября состоялось специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины, на котором рассмотрен вопрос относительно заявления Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и председателя Конституционного суда Украины.

По результатам рассмотрения этого вопроса в специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины объявлен перерыв".

Детали: В КСУ не уточнили, когда продолжат рассматривать обновления Шевчука.

15 октября Шевчук подал заявление в Конституционный суд о восстановлении в должности судьи и председателя КСУ.

Этому предшествовало: 11 октября судья Окружного админсуда Киева Андрей Федорчук постановил восстановить Станислава Шевчука в должности судьи и главы Конституционного суда.

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