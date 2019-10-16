Віцепрезидент США відмовився надавати документи у справі щодо тиску на Україну
Середа, 16 жовтня 2019, 01:51
Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що на запит слідчих Палати представників не буде надавати ніяких документів, які, на думку слідчих, допоможуть краще зрозуміти його роль у спробах президента США Дональда Трампа чинити тиск на Україну.
Джерело: The New York Times
Деталі: Адвокат віцепрезидента Е. Морган звинуватив комітети палати у тому, що вони вимагають документи, які "явно не є віцепрезидентськими записами" та додав, що слідство у кінцевому рахунку буде визнано незаконним.
Слідчі просили подати документи до 15 жовтня.
Нагадаємо:
- Палата представників вимагала, щоб віцепрезидент США Майк Пенс надав їм документи, з яких було б ясно, чи допомагав він президенту Дональду Трампу тиснути на Україну щодо Джо Байдена.
Передісторія:
- На початку вересня "The Washington Post" писав, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Після цього у США заговорили про імпічмент Трампа.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
- 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
- Натомість 29 вересня адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
- 30 вересня Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.
Українська правда