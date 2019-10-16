Віцепрезидент США відмовився надавати документи у справі щодо тиску на Україну

871 перегляд
Середа, 16 жовтня 2019, 01:51

Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що на запит слідчих Палати представників не буде надавати ніяких документів, які, на думку слідчих, допоможуть краще зрозуміти його роль у спробах президента США Дональда Трампа чинити тиск на Україну.

Джерело: The New York Times

Деталі: Адвокат віцепрезидента Е. Морган звинуватив комітети палати у тому, що вони вимагають документи, які "явно не є віцепрезидентськими записами" та додав, що слідство у кінцевому рахунку буде визнано незаконним.

Слідчі просили подати документи до 15 жовтня. 

Нагадаємо:

  • Палата представників вимагала, щоб віцепрезидент США Майк Пенс надав їм документи, з яких було б ясно, чи допомагав він президенту Дональду Трампу тиснути на Україну щодо Джо Байдена.

Передісторія:

  • На початку вересня "The Washington Post" писав, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • Після цього у США заговорили про імпічмент Трампа.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
  • Натомість 29 вересня адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • 30 вересня Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Трамп США імпічмент Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Конгресі свідчить топ-чиновник Держдепу, який захищав Йованович 15 жовтня 2019, 23:43
Болтон називав Джуліані "гранатою, яка усіх підірве" через Україну – екс-радниця Трампа 15 жовтня 2019, 17:15
Байден-молодший заперечив корупцію при роботі в Україні 15 жовтня 2019, 14:17
Усі новини
Головні новини
У Конгресі свідчить топ-чиновник Держдепу, який захищав Йованович
Зеленський ініціював заборону перевірки ФОПів на два роки
Доба на Донбасі: двоє загиблих від ворожих снайперів, один поранений
На переговорах в Мінську не змогли домовитись про розведення сил – ОБСЄ
Усі новини
Кіно

10 кращих серіальних екранізацій сучасності: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бібоп", "Хранителі", "Титани" та інші комікси

Фото

Фото дня: ось так живе спільнота в Данії. І на це є своя причина

здоров'я

6 порад, щоб заохотити дитину до здорового харчування