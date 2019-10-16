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Віцепрезидент США відмовився надавати документи у справі щодо тиску на Україну

Середа, 16 жовтня 2019, 01:51

Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що на запит слідчих Палати представників не буде надавати ніяких документів, які, на думку слідчих, допоможуть краще зрозуміти його роль у спробах президента США Дональда Трампа чинити тиск на Україну.

Джерело: The New York Times

Деталі: Адвокат віцепрезидента Е. Морган звинуватив комітети палати у тому, що вони вимагають документи, які "явно не є віцепрезидентськими записами" та додав, що слідство у кінцевому рахунку буде визнано незаконним.

Слідчі просили подати документи до 15 жовтня. 

Нагадаємо:

  • Палата представників вимагала, щоб віцепрезидент США Майк Пенс надав їм документи, з яких було б ясно, чи допомагав він президенту Дональду Трампу тиснути на Україну щодо Джо Байдена.

Передісторія:

  • На початку вересня "The Washington Post" писав, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • Після цього у США заговорили про імпічмент Трампа.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
  • Натомість 29 вересня адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • 30 вересня Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.

Українська правда

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Теми: ТрампСШАімпічментЗеленський
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