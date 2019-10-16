Віцепрезидент США відмовився надавати документи у справі щодо тиску на Україну

Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що на запит слідчих Палати представників не буде надавати ніяких документів, які, на думку слідчих, допоможуть краще зрозуміти його роль у спробах президента США Дональда Трампа чинити тиск на Україну.

Джерело: The New York Times

Деталі: Адвокат віцепрезидента Е. Морган звинуватив комітети палати у тому, що вони вимагають документи, які "явно не є віцепрезидентськими записами" та додав, що слідство у кінцевому рахунку буде визнано незаконним.

Слідчі просили подати документи до 15 жовтня.

Нагадаємо:

Палата представників вимагала, щоб віцепрезидент США Майк Пенс надав їм документи, з яких було б ясно, чи допомагав він президенту Дональду Трампу тиснути на Україну щодо Джо Байдена.

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