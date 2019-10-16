Вице-президент США отказался предоставлять документы по делу о давлении на Украину

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Среда, 16 октября 2019, 01:51

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что на запрос следователей Палаты представителей не будеn предоставлять никаких документов, которые, по мнению следователей, помогут лучше понять его роль в попытках президента США Дональда Трампа оказывать давление на Украину.

Источник: The New York Times

Детали: Адвокат вице-президента Э. Морган обвинил комитеты палаты в том, что они требуют документы, которые "явно не являются вице-президентскими записями" и добавил, что следствие в конечном счете будет признано незаконным.

Следователи просили подать документы до 15 октября.

Напомним:

  • Палата представителей требует, чтобы вице-президент США Майк Пенс предоставил им документы, из которых было бы ясно, помогал ли он президенту Дональду Трампу оказывать давление на Украину касательно Джо Байдена.

Предыстория:

  • В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • После этого в США заговорили об импичменте Трампа.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.
  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора.
  • В свою очередь адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал 29 сентября часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
  • 30 сентября Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно.

Украинская правда

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Темы: Трамп США импичмент Зеленский


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