Вице-президент США отказался предоставлять документы по делу о давлении на Украину
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Среда, 16 октября 2019, 01:51
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что на запрос следователей Палаты представителей не будеn предоставлять никаких документов, которые, по мнению следователей, помогут лучше понять его роль в попытках президента США Дональда Трампа оказывать давление на Украину.
Источник: The New York Times
Детали: Адвокат вице-президента Э. Морган обвинил комитеты палаты в том, что они требуют документы, которые "явно не являются вице-президентскими записями" и добавил, что следствие в конечном счете будет признано незаконным.
Следователи просили подать документы до 15 октября.
Напомним:
- Палата представителей требует, чтобы вице-президент США Майк Пенс предоставил им документы, из которых было бы ясно, помогал ли он президенту Дональду Трампу оказывать давление на Украину касательно Джо Байдена.
Предыстория:
- В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- После этого в США заговорили об импичменте Трампа.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.
- 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора.
- В свою очередь адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал 29 сентября часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
- 30 сентября Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно.
Украинская правда
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