Вице-президент США отказался предоставлять документы по делу о давлении на Украину

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что на запрос следователей Палаты представителей не будеn предоставлять никаких документов, которые, по мнению следователей, помогут лучше понять его роль в попытках президента США Дональда Трампа оказывать давление на Украину.

Источник: The New York Times

Детали: Адвокат вице-президента Э. Морган обвинил комитеты палаты в том, что они требуют документы, которые "явно не являются вице-президентскими записями" и добавил, что следствие в конечном счете будет признано незаконным.

Следователи просили подать документы до 15 октября.

Напомним:

Палата представителей требовала, чтобы вице-президент США Майк Пенс предоставил им документы, из которых было бы ясно, помогал ли он президенту Дональду Трампу оказывать давление на Украину касательно Джо Байдена.

Предыстория: