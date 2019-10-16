Сайдік прокоментував темпи ремонту мосту в Станиці Луганській

Спецпредставник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік назвав вражаючими темпи ремонту мосту через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській.

Джерело: ОБСЄ

Дослівно: "В кінці минулого тижня я провів два дні на сході України де, зокрема, ознайомився з ситуацією в Станиці Луганській. Мене особливо вразили темпи робіт по ремонту моста через річку Сіверський Донець".

Деталі: Сайдік нагадав, що початку ремонтних робіт передували три роки перемовин.

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