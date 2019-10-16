Сайдік прокоментував темпи ремонту мосту в Станиці Луганській
Середа, 16 жовтня 2019, 05:40
Спецпредставник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік назвав вражаючими темпи ремонту мосту через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській.
Джерело: ОБСЄ
Дослівно: "В кінці минулого тижня я провів два дні на сході України де, зокрема, ознайомився з ситуацією в Станиці Луганській. Мене особливо вразили темпи робіт по ремонту моста через річку Сіверський Донець".
Деталі: Сайдік нагадав, що початку ремонтних робіт передували три роки перемовин.
Передісторія:
- 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
- 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської.
- 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
- 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.
- 20 серпня українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській. Окупанти відмовилися від "дзеркальних" дій.
- На початку вересня Володимир Зеленський повідомив про початок будівництва мосту в Станиці Луганській.
Українська правда