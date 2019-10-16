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Сайдік прокоментував темпи ремонту мосту в Станиці Луганській

Середа, 16 жовтня 2019, 05:40

Спецпредставник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік назвав вражаючими темпи ремонту мосту через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській. 

Джерело: ОБСЄ

Дослівно: "В кінці минулого тижня я провів два дні на сході України де, зокрема, ознайомився з ситуацією в Станиці Луганській. Мене особливо вразили темпи робіт по ремонту моста через річку Сіверський Донець".

Деталі: Сайдік нагадав, що початку ремонтних робіт передували три роки перемовин. 

Передісторія:

  • 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
  • 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської. 
  • 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
  • 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.
  • 20 серпня українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській. Окупанти відмовилися від "дзеркальних" дій.
  • На початку вересня Володимир Зеленський повідомив про початок будівництва мосту в Станиці Луганській.

Українська правда

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Теми: ДонбасОБСЄ
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