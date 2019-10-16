Сайдик прокомментировал темпы ремонта моста в Станице Луганской

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик назвал впечатляющими темпы ремонта моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.

Источник: ОБСЕ

Дословно: "В конце прошлой недели я провёл два дня на востоке Украины где, в частности, ознакомился с ситуацией в Станице Луганской. Меня особенно впечатлили темпы работ по ремонту моста через реку Северский Донец".

Детали: Сайдик напомнил, что началу ремонтных работ предшествовали три года переговоров.

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