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Сайдик прокомментировал темпы ремонта моста в Станице Луганской

Среда, 16 октября 2019, 05:40

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик назвал впечатляющими темпы ремонта моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.

Источник: ОБСЕ

Дословно: "В конце прошлой недели я провёл два дня на востоке Украины где, в частности, ознакомился с ситуацией в Станице Луганской. Меня особенно впечатлили темпы работ по ремонту моста через реку Северский Донец".

Детали: Сайдик напомнил, что началу ремонтных работ предшествовали три года переговоров.

Предыстория:

  • 27 июня завершился первый этап отвода украинских подразделений возле Станицы Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
  • 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже вышел из района Станицы Луганской.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
  • 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
  • 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты отказались от "зеркальных" действий.
  • В начале сентября Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской.

Украинская правда
Темы: ДонбассОБСЕ
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