Сайдик прокомментировал темпы ремонта моста в Станице Луганской
Среда, 16 октября 2019, 05:40
Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик назвал впечатляющими темпы ремонта моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.
Источник: ОБСЕ
Дословно: "В конце прошлой недели я провёл два дня на востоке Украины где, в частности, ознакомился с ситуацией в Станице Луганской. Меня особенно впечатлили темпы работ по ремонту моста через реку Северский Донец".
Детали: Сайдик напомнил, что началу ремонтных работ предшествовали три года переговоров.
Предыстория:
- 27 июня завершился первый этап отвода украинских подразделений возле Станицы Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
- 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже вышел из района Станицы Луганской.
- 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
- 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
- 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты отказались от "зеркальных" действий.
- В начале сентября Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской.
Украинская правда