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Міністр оборони відмовився коментувати можливу втрату 30 сіл і селищ через розведення

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 10:44
Міністр оборони відмовився коментувати можливу втрату 30 сіл і селищ через розведення

Міністр оборони Андрій Загороднюк відмовився коментувати інформацію про можливу втрату близько 30 населених пунктів і низки ключових висот у випадку розведення сил на Донбасі на позиції 2016 року.

Джерело: відповідь Загороднюка на годині запитань до уряду 18 жовтня.

Пряма мова міністра: "Ми зараз не говоримо взагалі про інші ділянки. Ми говоримо тільки про дві ділянки (Петрівське і Золоте, – ред.)".

Деталі: Загороднюка просили прокоментувати інформацію про можливу втрату 30 населених пунктів у випадку розведення сил і засобів.

Але міністр це проігнорував, відзначивши, що питання щодо інших ділянок вирішуватиметься у майбутньому, а зараз "взагалі це питання не коментуємо".

Загороднюк додав, що наразі розведення навіть у Петрівському та Золотому не можливе, тому що бойовики не дотримуються домовленості про 7-денне припинення обстрілів.  

Що було раніше: П’ятий президент України народний депутат 9 скликання Петро Порошенко застеріг, що з відходом Об’єднаних сил на позиції трирічної  давнини, українські війська втрачають 3 десятки населених пунктів і низку ключових висот.

Знати більше: Піти чи залишитись. Чого очікувати від розведення військ на Донбасі

Передісторія:

  • 30 червня завершилося розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської. 5 жовтня на мосту поблизу Станиці Луганської відкрили тимчасовий обхідний перехід.
  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ ще у Петровському та Золотому.
  • Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками.
  • Загороднюк також пояснив, що заплановане розведення сил на Донбасі в районі Петрівського і Золотого можливе у разі дотримання режиму припинення вогню упродовж тижня. 
  • Бойовики продовжують регулярно стріляти в районі Золотого.
  • Водночас у Кремлі заявили, що не можуть гарантувати відведення військ на Донбасі.
  • Начальник Генштабу – головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що в результаті розведення військ на Донбасі українські військові відійдуть на позиції, які займали у 2016 році.
  • Заступника командувача штабу Операції об’єднаних сил Богдан Бондар заявив, що під час розведення сил на Донбасі у "сіру зону" можуть увійти як населені пункти, які зараз контролюють бойовики, так і населені пункти, які зараз контролюють українські бійці.
  • П’ятий президент Петро Порошенко після цього застеріг, що з відходом Об’єднаних сил на позиції трирічної  давнини, українські війська втрачають 3 десятки населених пунктів і низку ключових висот.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МіноборониДонбасОРДЛО
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