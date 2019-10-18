Міністр оборони відмовився коментувати можливу втрату 30 сіл і селищ через розведення

Міністр оборони Андрій Загороднюк відмовився коментувати інформацію про можливу втрату близько 30 населених пунктів і низки ключових висот у випадку розведення сил на Донбасі на позиції 2016 року.

Джерело: відповідь Загороднюка на годині запитань до уряду 18 жовтня.

Пряма мова міністра: "Ми зараз не говоримо взагалі про інші ділянки. Ми говоримо тільки про дві ділянки (Петрівське і Золоте, – ред.)".

Деталі: Загороднюка просили прокоментувати інформацію про можливу втрату 30 населених пунктів у випадку розведення сил і засобів.

Але міністр це проігнорував, відзначивши, що питання щодо інших ділянок вирішуватиметься у майбутньому, а зараз "взагалі це питання не коментуємо".

Загороднюк додав, що наразі розведення навіть у Петрівському та Золотому не можливе, тому що бойовики не дотримуються домовленості про 7-денне припинення обстрілів.

Що було раніше: П’ятий президент України народний депутат 9 скликання Петро Порошенко застеріг, що з відходом Об’єднаних сил на позиції трирічної давнини, українські війська втрачають 3 десятки населених пунктів і низку ключових висот.

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