Министр обороны Андрей Загороднюк отказался комментировать информацию о возможной потере около 30 населенных пунктов и ряда ключевых высот в случае разведения сил на Донбассе на позиции 2016 года.

Источник: ответ Загороднюка на часе вопросов к правительству 18 октября.

Прямая речь министра: "Мы сейчас не говорим вообще о других участках. Мы говорим только о двух участках (Петровском и Золотом, – ред.)".

Детали: Загороднюка просили прокомментировать информацию о возможной потере 30 населенных пунктов в случае разведения сил и средств.

Но министр это проигнорировал, отметив, что вопрос о других участках будет решаться в будущем, а сейчас "вообще этот вопрос не комментируем".

Загороднюк добавил, что сейчас разведение даже в Петровском и Золотом невозможно, потому что боевики не соблюдают договоренности о 7-дневном прекращении обстрелов.

Что было раньше: Пятый президент Украины народный депутат 9 созыва Петр Порошенко предостерег, что с уходом Объединенных сил на позиции трехлетней давности, украинские войска теряют 3 десятка населенных пунктов и ряд ключевых высот.

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