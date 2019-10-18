Министр обороны отказался комментировать возможную потерю 30 н.п. из-за разведения на Донбассе

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Пятница, 18 октября 2019, 10:44

Министр обороны Андрей Загороднюк отказался комментировать информацию о возможной потере около 30 населенных пунктов и ряда ключевых высот в случае разведения сил на Донбассе на позиции 2016 года.

Источник: ответ Загороднюка на часе вопросов к правительству 18 октября.

Прямая речь министра: "Мы сейчас не говорим вообще о других участках. Мы говорим только о двух участках (Петровском и Золотом, – ред.)".

Детали: Загороднюка просили прокомментировать информацию о возможной потере 30 населенных пунктов в случае разведения сил и средств.

Но министр это проигнорировал, отметив, что вопрос о других участках будет решаться в будущем, а сейчас "вообще этот вопрос не комментируем".

Загороднюк добавил, что сейчас разведение даже в Петровском и Золотом невозможно, потому что боевики не соблюдают договоренности о 7-дневном прекращении обстрелов.

Что было раньше: Пятый президент Украины народный депутат 9 созыва Петр Порошенко предостерег, что с уходом Объединенных сил на позиции трехлетней давности, украинские войска теряют 3 десятка населенных пунктов и ряд ключевых высот.

Знать больше: Уйти или остаться. Чего ожидать от разведения войск на Донбассе

Предыстория:

  • 30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.5 октября на мосту вблизи Станицы Луганской открыли временный обходной переход.
  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
  • Загороднюк также объяснил, что запланированное разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого возможно при соблюдении режима прекращения огня в течение недели.
  • Боевики продолжают регулярно стрелять в районе Золотого.
  • В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод войск на Донбассе.
  • Начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что в результате разведения войск на Донбассе украинские военные отойдут на позиции, которые занимали в 2016 году.
  • Заместитель командующего штаба Операции объединенных силБогдан Бондарь заявил, что во время разведения сил на Донбассе в "серую зону" могут войти как населенные пункты, которые сейчас контролируют боевики, так и населенные пункты, которые сейчас контролируют украинские бойцы.
  • Пятый президент Петр Порошенко после этого предостерег, что с уходом Объединенных сил на позиции трехлетней давности, украинские войска теряют 3 десятка населенных пунктов и ряд ключевых высот.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Минобороны Донбасс ОРДЛО


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