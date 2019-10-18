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Суд залишив Пашинського під вартою

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 13:40
Суд залишив Пашинського під вартою

Апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського суду, який обрав нардепу 5-8 скликань Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Джерело: засідання Київського апеляційного суду 18 жовтня

Деталі: Суддя оголосила, що суд вирішив залишити рішення Печерського суду без змін, а апеляційну скаргу захисту Пашинського без задоволення. Ухвала суду оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

"Це не мій арешт, це поразка всієї судової системи", - заявив Пашинський після оголошення ухвали.

Напередодні, 17 жовтня, в ході засідання адвокат Пашинського наполягав, що суд має звільнити його підзахисного з-під варти, оскільки доказів вчинення ним злочину немає.

Сам Пашинський нагадав, що стосовно нього від політичних опонентів лунали звинувачення у розстрілах на Майдані в 2014 році. Нинішнє кримінальне переслідування він пов’язує саме з своєю політичною позицією.

Пашинський наполіг, що він стріляв у В’ячеслава Хімікуса з метою самооборони.

Він повторив, що 31 грудня 2016 року він та його дружина, яка була за кермом автомобіля, потрапили в аварійну ситуацію. В ході суперечки з водієм і пасажиром іншого автомобіля, на адресу його дружини пролунали образи. Тоді Пашинський попросив вибачитись і здійснив постріл у повітря, але Хімікус вдарив його пляшкою по голові. Лише після цього, за словами Пашинського, він вистрілив нападнику в ногу.

Пашинський вважає, що Генеральній прокуратурі просто "треба посадити Пашинського". Він звернувся до генпрокурора Руслана Рябошапки із закликом припинити діяти за політичними мотивами.

Він запевнив, що не має наміру тікати з України і буде захищати своє ім’я і честь в суді.

Прокуратура просила суд залишити в силі рішення Печерського суду, який обрав Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Одразу кілька людей захотіли взяти Пашинського на поруки. Це і екс-секретар РНБО Олександр Турчинов, і екс-спікер парламенту Андрій Парубій, і колишній міністр молоді та спорту Дмитро Булатов, і низка чинних та колишніх нардепів: Микола Княжицький, Вікторія Сюмар, Андрій Тетерук, Микола Величкович, Олександр Сочка, Сергій Висоцький, Костянтин Бондарєв, Олена Масоріна, Михайло Бондар і Максим Бурбак.

Зокрема, Турчинов розказав суду, що Пашинський продемонстрував готовність до самопожертви під час Майдану. А коли експрезидент Віктор Янукович втік до Росії і почалась її збройна агресія, він "був на фронті, де вирішувалась доля країни".

Турчинов наголосив, що Пашинського звинувачують не в корупції і зловживанні владою, а в тому, що він захищав честь своєї дружини і своє життя і здоров’я. Він додав, що Пашинський зараз не має депутатського статусу, не має жодної посади, а тому не зможе впливати на слідство, якщо буде звільнений з-під варти.

На  засіданні суду адвокат Пашинського Андрій Федур заявив, що справу має розглядати Шевченківський райсуд, оскільки центральний апарат ДБР знаходиться на вулиці Петлюри в Шевченківському районі.

Натомість прокуратура подала заяву на адресу управління ДБР по бульвару Лесі Українки в Печерському районі Києва.

Суд переніс розгляд скарги захисту арештованого екс-нардепа Сергія Пашинського на 18 жовтня у зв'язку з питанням про підслідність справи.

Нагадаємо:

  • Ввечері 31 грудня 2016 року Сергій Пашинський на дорозі біля Василькова Київської області прострелив із пістолета ногу В'ячеславу Хімікусу: нібито нардеп із дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги, а коли зробив зауваження – чоловік кинувся на нього з пляшкою та погрозами.
  • 26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила справу про стрілянину за участю Пашинського, заявляючи, що не виявила в його діях складу злочину.
  • 14 листопада 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата Сергія Пашинського.
  • 4 жовтня 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Пашинському про підозру в заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.
  • 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав нардепу 5-8 скликань запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
  • Сам Сергій Пашинський назвав це помстою Андрія Портнова, який був заступником голови Адміністрації президента при Вікторі Януковичі. Його партія "Народний фронт" назвала арешт політично мотивованим "правосуддям часів Януковича", а "Європейська солідарність" Петра Порошенка – "дешевим шоу" нової влади.
  • Портнов заявляв, що це він стоїть за підозрою Пашинському і що саме його люди майже 3 роки ведуть судові процеси проти нього. Також Портнов погрожував, що наступним до СІЗО посадять колишнього президента Петра Порошенка, проти якого він ініціював низку справ.

Станіслав Бичек, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Пашинськийсуд
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