Дві судді нового Антикорупційного суду вже хочуть на іншу роботу
Двоє з 38 суддів Вищого антикорупційного суду, який розпочав роботу у вересні 2019 року, хочуть змінити місце роботи.
Джерело: інформація на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів; коментар прес-служби суду "Українській правді"
Деталі: З серпня 2019 року триває конкурс на посади в апеляційних судах.
У переліку кандидатів, які подались на конкурс, є дві чинні судді Вищого антикорупційного суду.
Це Наталя Мовчан, яка претендує на посаду у Харківському апеляційному суді, та Оксана Олійник, яка хоче працювати у Київському апеляційному.
Обидві судді до того, як отримати посаду у Вищому антикорупційному судді, працювали в Охтирському міськрайонному (Сумська область).
Олійник і Мовчан 22 і 25 вересня відповідно подали декларації кандидатів в інші суди. Обидві вказали своїм місцем проживання Охтирку, де раніше працювали.
Коментар прес-служби Вищого антикорупційного суду: "Участь окремих суддів ВАКС у конкурсах на позиції у інших судах – виключно індивідуальне кар'єрне рішення цих суддів. Хочемо зауважити, що конкурси до апеляційних судів не проводилися близько 5 років.
На сьогодні Вищий антикорупційний суд працює у звичайному режимі. У випадку виникнення вакансії судді голова суду повідомить Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у триденний строк з дня їх утворення".
Чому це важливо: Конкурс на посади у новоствореному Вищому антикорупційному суді тривав півроку. До участі в ньому подавались 240 кандидатів, і ще 103 – до Апеляційної палати. Зрештою, 38 переможців стали суддями ВАКС.
Знати більше: Замкнена вертикаль. Що таке Вищий антикорупційний суд і чому його створення бояться політики?
Що відомо про нове керівництво Антикорупційного суду і коли він врешті запрацює
Передісторія:
- 7 червня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд України.
- Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.
- 5 вересня Вищий антикорупційний суд розпочав роботу.
- 18 вересня Верховна Рада прийняла зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд", які мають зменшити навантаження на суд.