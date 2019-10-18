Две судьи нового Антикоррупционного суда уже хотят на другую работу

Двое из 38 судей Высшего антикоррупционного суда, который начал работу в сентябре 2019 года, хотят сменить место работы.

Источник: информация на сайте Высшей квалификационной комиссии судей; комментарий пресс-службы суда "Украинской правде"

Детали: С августа 2019 года идет конкурс на должности в апелляционных судах.

В перечне кандидатов, которые подались на конкурс, есть две действующих судьи Высшего антикоррупционного суда.

Это Наталья Мовчан, которая претендует на должность в Харьковском апелляционном суде, и Оксана Олийнык, которая хочет работать в Киевском апелляционном.

СКРИНШОТ: САЙТ ВККС

СКРИНШОТ: САЙТ ВККС

Обе судьи до того, как получить должность в Высшем антикоррупционном судьи, работали в Ахтырском городском (Сумская область).

Олийнык и Мовчан 22 и 25 сентября соответственно подали декларации кандидатов в другие суды. Обе указали своим местом жительства Ахтырку, где раньше работали.

Комментарий пресс-службы Высшего антикоррупционного суда: "Участие отдельных судей ВАКС в конкурсах на позиции в других судах – исключительно индивидуальное карьерное решение этих судей. Хотим заметить, что конкурсы в апелляционные суды не проводились около 5 лет.

Сегодня Высший антикоррупционный суд работает в обычном режиме. В случае возникновения вакансии судьи председатель суда сообщит Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Государственной судебной администрации Украины, а также через веб-портал судебной власти о вакантных должностях судей в трехдневный срок со дня их образования".

Почему это важно: Конкурс на должности в новом Высшем антикоррупционном суде длился полгода. На участие в нем подавались 240 кандидатов, и еще 103 – в Апелляционную палату. В конце концов, 38 победителей стали судьями ВАКС.

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