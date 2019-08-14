Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Луценка не стали карати прокурора, який переслідував оточення Порошенка

Середа, 14 серпня 2019, 19:17

Джерело: відповідь Генпрокуратури на запит "Української правди"

Генеральна прокуратура не покарала свого співробітника Костянтина Кулика, який під час президентських виборів підготував підозри оточенню тодішнього президента Петра Порошенка.

З відповіді ГПУ: "За час роботи в Генеральній прокуратурі України Кулик К.Г. до дисциплінарної відповідальності не притягувався. Генеральною інспекцією службові розслідування за викладеними у Вашому запиті фактами не проводилися".

"Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. 02.08.2019 винесено постанову про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.03.2013, якою Кулика К.Г. визначено старшим групи прокурорів у вказаному провадженні (йдеться про справу щодо розкрадань олігарха Сергія Курченка, в якій Кулик підготував підозри оточенню Порошенка – УП)".

Деталі: Раніше у ГПУ стверджували, що підозри Кулика були складені наприкінці березня з порушенням закону і "Генеральна інспекція ГПУ проводить перевірку законності" дій прокурора. Крім того, у квітні Кулика вивели з групи прокурорів по справі Курченка

 
Пост речника ГПУ Андрія Лисенка від 11 квітня
 
Пост речниці генпрокурора Лариси Сарган від 28 березня

Однак, як тепер зазначають у відомстві, службового розслідування щодо тих подій не було. У серпні генпрокурор Юрій Луценко знову призначив Кулика старшим у розслідуванні.

Нещодавно ГПУ все ж схвалила підозри екс-голові Нацбанка Валерії Гонтаревій та екс-заступнику Адміністрації президента Олексію Філатову. Водночас, серед "підозрюваних" у Кулика був також екс-голова Адміністрації президента Борис Ложкін.

"Українська правда" запитувала Генпрокуратура, чи перевірялись докази по Ложкіну і чи планується оголошувати йому підозру. Однак ГПУ послалась та таємницю слідства і не відповіла на питання.

Що було раніше: 6 серпня Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що його заступник схвалив підозри екс-голові Нацбанка Валерії Гонтаревій та екс-заступнику глави Адміністрації президента Олексію Філатову. Їх викликали для вручення підозр і допиту.

Знати більше: Кулик vs оточення Порошенка. Хто і що стоїть за підозрами Гонтаревій, Ложкіну та Філатову

Передісторія:

  • 28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
  • Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.
  • У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства. Прокурора Кулика виводили з групи прокурорів, а генінспекція ГПУ проводила перевірку його дій.
  • В Адміністрації тодішнього президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією олігарха Ігоря Коломойського.
  • 22 квітня Генпрокуратура повідомила, що викликає для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву у справі злочинів олігарха-втікача Сергія Курченка.
  • Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.
  • Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
  • У 2017 році суд конфіскував 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення. При цьому, вирок суду було засекречено.
  • Як стало відомо "Українській правді", вивести 1,5 мільярда доларів з України Януковичу, ймовірно, допомогла компанія ICU, засновницею якої була Гонтарева.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛуценкоГенпрокуратураПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
Усі новини...
Реклама: