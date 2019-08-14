У Луценка не стали карати прокурора, який переслідував оточення Порошенка
Джерело: відповідь Генпрокуратури на запит "Української правди"
Генеральна прокуратура не покарала свого співробітника Костянтина Кулика, який під час президентських виборів підготував підозри оточенню тодішнього президента Петра Порошенка.
З відповіді ГПУ: "За час роботи в Генеральній прокуратурі України Кулик К.Г. до дисциплінарної відповідальності не притягувався. Генеральною інспекцією службові розслідування за викладеними у Вашому запиті фактами не проводилися".
"Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. 02.08.2019 винесено постанову про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.03.2013, якою Кулика К.Г. визначено старшим групи прокурорів у вказаному провадженні (йдеться про справу щодо розкрадань олігарха Сергія Курченка, в якій Кулик підготував підозри оточенню Порошенка – УП)".
Деталі: Раніше у ГПУ стверджували, що підозри Кулика були складені наприкінці березня з порушенням закону і "Генеральна інспекція ГПУ проводить перевірку законності" дій прокурора. Крім того, у квітні Кулика вивели з групи прокурорів по справі Курченка
Однак, як тепер зазначають у відомстві, службового розслідування щодо тих подій не було. У серпні генпрокурор Юрій Луценко знову призначив Кулика старшим у розслідуванні.
Нещодавно ГПУ все ж схвалила підозри екс-голові Нацбанка Валерії Гонтаревій та екс-заступнику Адміністрації президента Олексію Філатову. Водночас, серед "підозрюваних" у Кулика був також екс-голова Адміністрації президента Борис Ложкін.
"Українська правда" запитувала Генпрокуратура, чи перевірялись докази по Ложкіну і чи планується оголошувати йому підозру. Однак ГПУ послалась та таємницю слідства і не відповіла на питання.
Що було раніше: 6 серпня Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що його заступник схвалив підозри екс-голові Нацбанка Валерії Гонтаревій та екс-заступнику глави Адміністрації президента Олексію Філатову. Їх викликали для вручення підозр і допиту.
Знати більше: Кулик vs оточення Порошенка. Хто і що стоїть за підозрами Гонтаревій, Ложкіну та Філатову
Передісторія:
- 28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
- Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.
- У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства. Прокурора Кулика виводили з групи прокурорів, а генінспекція ГПУ проводила перевірку його дій.
- В Адміністрації тодішнього президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією олігарха Ігоря Коломойського.
- 22 квітня Генпрокуратура повідомила, що викликає для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву у справі злочинів олігарха-втікача Сергія Курченка.
- Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.
- Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
- У 2017 році суд конфіскував 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення. При цьому, вирок суду було засекречено.
- Як стало відомо "Українській правді", вивести 1,5 мільярда доларів з України Януковичу, ймовірно, допомогла компанія ICU, засновницею якої була Гонтарева.