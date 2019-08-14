У Луценка не стали карати прокурора, який переслідував оточення Порошенка

Джерело: відповідь Генпрокуратури на запит "Української правди"

Генеральна прокуратура не покарала свого співробітника Костянтина Кулика, який під час президентських виборів підготував підозри оточенню тодішнього президента Петра Порошенка.

З відповіді ГПУ: "За час роботи в Генеральній прокуратурі України Кулик К.Г. до дисциплінарної відповідальності не притягувався. Генеральною інспекцією службові розслідування за викладеними у Вашому запиті фактами не проводилися".

"Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. 02.08.2019 винесено постанову про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.03.2013, якою Кулика К.Г. визначено старшим групи прокурорів у вказаному провадженні (йдеться про справу щодо розкрадань олігарха Сергія Курченка, в якій Кулик підготував підозри оточенню Порошенка – УП)".

Деталі: Раніше у ГПУ стверджували, що підозри Кулика були складені наприкінці березня з порушенням закону і "Генеральна інспекція ГПУ проводить перевірку законності" дій прокурора. Крім того, у квітні Кулика вивели з групи прокурорів по справі Курченка

Пост речника ГПУ Андрія Лисенка від 11 квітня

Пост речниці генпрокурора Лариси Сарган від 28 березня

Однак, як тепер зазначають у відомстві, службового розслідування щодо тих подій не було. У серпні генпрокурор Юрій Луценко знову призначив Кулика старшим у розслідуванні.

Нещодавно ГПУ все ж схвалила підозри екс-голові Нацбанка Валерії Гонтаревій та екс-заступнику Адміністрації президента Олексію Філатову. Водночас, серед "підозрюваних" у Кулика був також екс-голова Адміністрації президента Борис Ложкін.

"Українська правда" запитувала Генпрокуратура, чи перевірялись докази по Ложкіну і чи планується оголошувати йому підозру. Однак ГПУ послалась та таємницю слідства і не відповіла на питання.

Що було раніше: 6 серпня Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що його заступник схвалив підозри екс-голові Нацбанка Валерії Гонтаревій та екс-заступнику глави Адміністрації президента Олексію Філатову. Їх викликали для вручення підозр і допиту.

Знати більше: Кулик vs оточення Порошенка. Хто і що стоїть за підозрами Гонтаревій, Ложкіну та Філатову

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