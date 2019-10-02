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Новини 2 жовтня: "формула Штайнмаєра", підозра Порошенку

Середа, 2 жовтня 2019, 20:18

З’явився текст підписаної вчора "формули Штайнмаєра", Генпрокуратура готує Порошенку підозру в зловживанні владою — новини, які були актуальні 2 жовтня.

Про "формулу Штайнмаєра"

Зранку російське видання "Коммерсант" опублікувало підписи всіх сторін під погодженням так званої "формули Штайнмаєра" щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Партія "Слуга народу" заявила, що підписання "формули Штайнмаєра" було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і РФ у нормандському форматі.

Зеленський провів зустріч з головами парламентських фракцій. На зустрічі президент переконував, що про капітуляцію України не йдеться, але пояснити свою позицію з трибуни Ради відмовився.

Більше про те, на що погодився Київ, та що це, — "зрада", чи "перемога" — читайте у матеріалі на Європейській правді.

Про Порошенка

Генеральна прокуратура готує підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку за статтею про зловживання владою.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" з’явився новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект, яким скасовується державне фінансування партій, які не подолали 5% поріг на виборах до парламенту.

Верховна Рада ухвалила закон, який змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції.

Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця року імплементує європейське законодавство.

Фракція "Слуга народу" подала Зеленському пропозиції щодо 18 кандидатур до персонального складу Центральної виборчої комісії.

У Кабінеті міністрів планують зробити платним проїзд дорогами України для іноземців.

Українська правда

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