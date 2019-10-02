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У Харкові та Києві знову протестують проти політики Зеленського

Середа, 2 жовтня 2019, 20:46

На Майдані Незалежності в Києві та на площі Свободи в Харкові протестують проти погодження Україною "формули Штайнмаєра" на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Джерело: "Укрінформ"

Акція на Майдані розпочалася о 19 годині вечора. 

У ній беруть участь близько тисячі протестувальників. Вигукують "Ні капітуляції", "Ні плану Штайнмаєра", "Ні плану Путіна".

Після Майдану учасники планували вирушити до Офісу Президента.

 

У Харкові зібралися понад 200 активістів громадських організацій "Національні дружини", "Традиції і порядок", "Спілка ветеранів АТО", партій "Національний корпус" та "Демократична сокира", ВО "Свобода".

На акції вимагали притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства усіх, "хто працював на окупаційну адміністрацію, брав участь у військових операціях проти бійців ЗСУ".

Активісти роздавали перехожим заяву проти капітуляції України.

У ній вимагають від президента Володимира Зеленського запровадити "реальний, а не фейковий, як у грудні 2018 року, воєнний стан у прифронтових територіях і повну економічну блокаду тимчасово окупованих територій до повної деокупації".

 

Знати більше: Формула Штайнмаєра: Про що домовились у Мінську. Реакція

Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ

Передісторія:

  • 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому. 
  • Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.
  • Одразу після брифінгу Зеленського націоналісти заявили про державну зраду та "безстрокову акцію проти капітуляції". Вони прийшли на Банкову.
  • Також учасники мітингу проти імплементації "формули Штайнмаєра" зібрались на Майдані Незалежності. Уночі 2 жовтня вони розійшлися, але заявили, що планують 2 жовтня зібратись під стінами Верховної Ради та на Майдані.
  • Фракції "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" розкритикували узгодження тексту так званої "формули Штайнмаєра".

Теми: формула ШтайнмаєраакціїЗеленський
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