У Харкові та Києві знову протестують проти політики Зеленського

На Майдані Незалежності в Києві та на площі Свободи в Харкові протестують проти погодження Україною "формули Штайнмаєра" на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Джерело: "Укрінформ"

Акція на Майдані розпочалася о 19 годині вечора.

У ній беруть участь близько тисячі протестувальників. Вигукують "Ні капітуляції", "Ні плану Штайнмаєра", "Ні плану Путіна".

Після Майдану учасники планували вирушити до Офісу Президента.

У Харкові зібралися понад 200 активістів громадських організацій "Національні дружини", "Традиції і порядок", "Спілка ветеранів АТО", партій "Національний корпус" та "Демократична сокира", ВО "Свобода".

На акції вимагали притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства усіх, "хто працював на окупаційну адміністрацію, брав участь у військових операціях проти бійців ЗСУ".

Активісти роздавали перехожим заяву проти капітуляції України.

У ній вимагають від президента Володимира Зеленського запровадити "реальний, а не фейковий, як у грудні 2018 року, воєнний стан у прифронтових територіях і повну економічну блокаду тимчасово окупованих територій до повної деокупації".

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