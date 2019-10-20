Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі

Президент США Дональд Трамп повідомив, що відмовляється від ідеї провести саміт країн "Великої сімки" у своєму гольф-клубі поблизу Маямі.

Джерело: Twitter Трампа

Деталі: Змінити місце проведення вирішили після критики, що зійшла на Трампа після анонсування місця зустрічі в Trump National Doral – гольф-клубі, що належить президенту США.

I thought I was doing something very good for our Country by using Trump National Doral, in Miami, for hosting the G-7 Leaders. It is big, grand, on hundreds of acres, next to MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT, has tremendous ballrooms & meeting rooms, and each delegation would have... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

Дослівно: Я вважав, що роблю щось гарне для нашої країни, використовуючи Trump National Doral у Маямі для проведення зустрічі лідерів G7.... Я оголосив, що зроблю це без прибутку, якщо це буде дозволено законом, безкоштовно для США. Але, як завжди, ворожі ЗМІ та їхні демократичні партнери зійшли з розуму!"

....Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

"Таким чином, через божевілля та ворожнечу ЗМІ та демократів, ми більше не будемо розглядати Trump National Doral як місце проведення саміту G7. Ми почнемо пошук іншого місця, можливо це буде Кемп-Девід (резиденція президента – УП)."

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