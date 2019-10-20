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Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі

Неділя, 20 жовтня 2019, 06:30

Президент США Дональд Трамп повідомив, що відмовляється від ідеї провести саміт країн "Великої сімки" у своєму гольф-клубі поблизу Маямі.

Джерело: Twitter Трампа

Деталі: Змінити місце проведення вирішили після критики, що зійшла на Трампа після анонсування місця зустрічі в Trump National Doral – гольф-клубі, що належить президенту США.

Дослівно: Я вважав, що роблю щось гарне для нашої країни, використовуючи Trump National Doral у Маямі для проведення зустрічі лідерів G7.... Я оголосив, що зроблю це без прибутку, якщо це буде дозволено законом,  безкоштовно для США. Але, як завжди, ворожі ЗМІ та їхні демократичні партнери зійшли з розуму!"

"Таким чином, через божевілля та ворожнечу ЗМІ та демократів, ми більше не будемо розглядати Trump National Doral як місце проведення саміту G7. Ми почнемо пошук іншого місця, можливо це буде Кемп-Девід (резиденція президента – УП)."

Передісторія:

  • Наприкінці серпня президент США Дональд Трамп повідомив, що планує провести зустріч лідерів країни "Великої сімки"у своєму гольф-клубі.

Українська правда

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Теми: ТрампG7
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