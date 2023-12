Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі

Президент США Дональд Трамп повідомив, що відмовляється від ідеї провести саміт країн "Великої сімки" у своєму гольф-клубі поблизу Маямі.

Джерело: Twitter Трампа

Деталі: Змінити місце проведення вирішили після критики, що зійшла на Трампа після анонсування місця зустрічі в Trump National Doral – гольф-клубі, що належить президенту США.

I thought I was doing something very good for our Country by using Trump National Doral, in Miami, for hosting the G-7 Leaders. It is big, grand, on hundreds of acres, next to MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT, has tremendous ballrooms & meeting rooms, and each delegation would have...