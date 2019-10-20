Бойовики знову стріляли по Золотому, де планують розведення сил
Вранці 20 жовтня російсько-окупаційні війська обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил в районі Золотого-4.
Джерело: пресцентр Міністерства оборони України
Деталі: У неділю станом на 12:30 бойовики відкривали вогонь один раз - на Луганському напрямку.
В районі Золотого-4 противник вів вогонь з 7:20 до 7:45 з боку Первомайська з автоматичних гранатометів.
Втрат з боку українських військових немає.
Напередодні ворог здійснив 15 обстрілів, внаслідок одного з них було поранено військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Наразі військовий перебуває у військовому мобільному госпіталі, стан його здоров’я - задовільний.
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Українізація Штайнмаєра: як зробити ідею Кремля безпечною для України
Нагадаємо,
- 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує дати "нормандського формату" уже наступного тижня. Президент сподівається, що лідери країн зустрінуться у листопаді.
- У свою чергу помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що терміни проведення саміту в "нормандському форматі" поки не обговорювалися, але, враховуючи графік Володимира Путіна, в жовтні зустріч навряд чи відбудеться.
- Росія висунула умову для зустрічі лідерів України та РФ: для цього Київ має підписати так звану "формулу Штайнмаєра", яку погодили на зустрічі у вересні радники президентів.
- Розведення сил у Золотому і Петрівському - також одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".
- 1 жовтня Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.
- 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.
- У Путіна заявили, що Україна 9 жовтня "за надуманим приводом" обстрілів зірвала розведення сил на Донбасі в районі населених пунктів Золоте і Петрівське.