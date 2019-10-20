Бойовики знову стріляли по Золотому, де планують розведення сил

Вранці 20 жовтня російсько-окупаційні війська обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил в районі Золотого-4.

Джерело: пресцентр Міністерства оборони України

Деталі: У неділю станом на 12:30 бойовики відкривали вогонь один раз - на Луганському напрямку.

В районі Золотого-4 противник вів вогонь з 7:20 до 7:45 з боку Первомайська з автоматичних гранатометів.

Втрат з боку українських військових немає.

Напередодні ворог здійснив 15 обстрілів, внаслідок одного з них було поранено військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Наразі військовий перебуває у військовому мобільному госпіталі, стан його здоров’я - задовільний.

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