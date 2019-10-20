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Боевики снова стреляли по Золотому, где планируется разведение сил

Воскресенье, 20 октября 2019, 14:16

Утром 20 октября российский-оккупационные войска обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе Золотого-4.

Источник: пресс-центр Министерства обороны Украины

Детали: В воскресенье по состоянию на 12:30 боевики открывали огонь один раз - на Луганском направлении.

В районе Золотого-4 противник вел огонь с 7:20 до 7:45 со стороны Первомайска из автоматических гранатометов.

Потерь со стороны украинских военных нет.

Накануне враг совершил 15 обстрелов, в результате одного из них был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. В настоящее время военный находится в военном мобильном госпитале, состояние его здоровья - удовлетворительное.

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Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

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Напомним, 

  • 10 октября президент Уrраины Владимир Зеленский заявил, что ожидает даты "нормандского формата" уже на следующей неделе. Президент надеется, что лидеры стран встретятся в ноябре.
  • В свою очередь помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.
  • Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
  • Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита "нормандской четверки".
  • 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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