Боевики снова стреляли по Золотому, где планируется разведение сил

339 просмотров
Воскресенье, 20 октября 2019, 14:16

Утром 20 октября российский-оккупационные войска обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе Золотого-4.

Источник: пресс-центр Министерства обороны Украины

Детали: В воскресенье по состоянию на 12:30 боевики открывали огонь один раз - на Луганском направлении.

В районе Золотого-4 противник вел огонь с 7:20 до 7:45 со стороны Первомайска из автоматических гранатометов.

Потерь со стороны украинских военных нет.

Накануне враг совершил 15 обстрелов, в результате одного из них был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. В настоящее время военный находится в военном мобильном госпитале, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Знать больше: 

Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины 

Напомним, 

  • 10 октября президент Уrраины Владимир Зеленский заявил, что ожидает даты "нормандского формата" уже на следующей неделе. Президент надеется, что лидеры стран встретятся в ноябре.
  • В свою очередь помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.
  • Россия выдвинула условие для встречи лидеров Украины и РФ: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую согласовали на встрече в сентябре советники президентов.
  • Разведение сил в Петровском и Золотом также является условием для проведения саммита "нормандской четверки".
  • 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС Донбасс Минские соглашения


powered by lun.ua
Материалы по теме
Ситуация на Донбассе: 15 обстрелов, один ранен 20 октября 2019, 07:12
На Донбассе обезвредили почти 700 взрывоопасных предметов 20 октября 2019, 02:50
"Тишина" на Донбассе: один боец ранен, 8 обстрелов 19 октября 2019, 19:50
Все новости
Главные новости
Новый губернатор Киевщины подождал 100 дней и подал в отставку
Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии: есть пострадавшие
Шулявский мост: Движение на проспекте ограничили на сутки
Ситуация на Донбассе: 15 обстрелов, один ранен
Все новости
мандри

10 мест Львова, свободных от туристической толпы

Фото

10 фото, которые покажут, что бывает еще хуже

Опыт

Три истории украинских хендмейдеров

Поиск по сайту
Архив
Весь архів