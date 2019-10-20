Боевики снова стреляли по Золотому, где планируется разведение сил

Утром 20 октября российский-оккупационные войска обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе Золотого-4.

Источник: пресс-центр Министерства обороны Украины

Детали: В воскресенье по состоянию на 12:30 боевики открывали огонь один раз - на Луганском направлении.

В районе Золотого-4 противник вел огонь с 7:20 до 7:45 со стороны Первомайска из автоматических гранатометов.

Потерь со стороны украинских военных нет.

Накануне враг совершил 15 обстрелов, в результате одного из них был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. В настоящее время военный находится в военном мобильном госпитале, состояние его здоровья - удовлетворительное.

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