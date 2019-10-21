Суд займеться протистоянням Кличка і Богдана
Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Віталія Кличка до керівника Офісу президента Андрія Богдана.
Джерело: прес-служба ОАСК
Дослівно: "Суд розглядатиме даний позов за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін".
"Позивач просить суд визнати протиправними та такими, що вчинені з перевищенням наданих повноважень, дії Керівника Офісу президента України Андрія Богдана щодо звернення до уряду з листом про внесення президенту подання про звільнення Віталія Кличка з посади Голови КМДА".
Деталі: Також у цьому позові Кличко просить суд визнати протиправними дії КМУ щодо внесення президенту подання від 4 вересня про звільнення Віталія Кличка з посади Голови Київської міської державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Глави держави.
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Передісторія:
- 4 вересня Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації, що дає президенту Володимиру Зеленському можливість звільнити Кличка, хоча виборна посада міського голови залишається за ним. Зеленський досі не підписав це звільнення.
- Прем’єр-міністр Олексій Гончарук дозволив аудит діяльності Віталія Кличка та владних структур Києва. За словами депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка, якого називали претендентом на посаду голови КМДА, перевірка почнеться після 22 вересня і триватиме до 8 жовтня.
- Кличко звернувся до Верховної Ради щодо розпуску Київради VIII скликання, яка знову не зібрала кворум для проведення чергової сесії.
- Він також заявив, що піде на вибори за будь-яких умов – будуть вони достроковими чи черговими.
- Чергові місцеві вибори в Києві мали б відбутися 25 жовтня 2020 року.