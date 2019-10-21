Суд займеться протистоянням Кличка і Богдана

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Віталія Кличка до керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Джерело: прес-служба ОАСК

Дослівно: "Суд розглядатиме даний позов за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін".

"Позивач просить суд визнати протиправними та такими, що вчинені з перевищенням наданих повноважень, дії Керівника Офісу президента України Андрія Богдана щодо звернення до уряду з листом про внесення президенту подання про звільнення Віталія Кличка з посади Голови КМДА".

Деталі: Також у цьому позові Кличко просить суд визнати протиправними дії КМУ щодо внесення президенту подання від 4 вересня про звільнення Віталія Кличка з посади Голови Київської міської державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Глави держави.

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