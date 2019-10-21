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Суд займется противостоянием Кличко и Богдана

Понедельник, 21 октября 2019, 15:42

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Виталия Кличко к руководителю Офиса президента Андрея Богдана.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "Суд будет рассматривать данный иск по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон".

"Истец просит суд признать противоправными и такими, которые совершены с превышением предоставленных полномочий, действия Руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана относительно обращения к правительству с письмом о внесении президенту представления об увольнении Виталия Кличко с должности председателя КГГА".

Детали: Также в этом иске Кличко просит суд признать противоправными действия КМУ о внесении президенту представление от 4 сентября об увольнении Виталия Кличко с должности Председателя Киевской городской государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий главы государства.

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Предыстория:

  • 4 сентября Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличкос должности главы Киевской городской госадминистрации, что дает президенту Владимиру Зеленскому возможность уволить Кличко, хотя выборная должность городского главы остается за ним. Зеленский пока не подписал увольнение.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук разрешил аудитдеятельности Виталия Кличко и властных структур Киева. По словам депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко, которого называли претендентом на пост главы КГГА, проверка начнется после 22 сентября и продлится до 8 октября.
  • Кличко обратился в Верховную Раду относительно роспуска Киевсовета VIII созыва, который снова не собрал кворум для проведения очередной сессии.
  • Он также заявил, что пойдет на выборыпри любых условиях – будут ли они досрочными или очередными.
  • Очередные местные выборы в Киеве должны состояться 25 октября 2020 года.

Темы: Виталий КличкоБогдансуд
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