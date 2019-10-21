Суд займется противостоянием Кличко и Богдана

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Виталия Кличко к руководителю Офиса президента Андрея Богдана.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "Суд будет рассматривать данный иск по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон".

"Истец просит суд признать противоправными и такими, которые совершены с превышением предоставленных полномочий, действия Руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана относительно обращения к правительству с письмом о внесении президенту представления об увольнении Виталия Кличко с должности председателя КГГА".

Детали: Также в этом иске Кличко просит суд признать противоправными действия КМУ о внесении президенту представление от 4 сентября об увольнении Виталия Кличко с должности Председателя Киевской городской государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий главы государства.

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