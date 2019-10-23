Депутатка "Слуги народу" покликала відомого поліграфолога прямо в комітет

Депутатка фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заперечує, що брала гроші за голосування в комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, – і організує проходження поліграфа для себе й своїх колег.

У Facebook вона заявила: "Я утрималась від голосування за законопроєкт про оціночну діяльність і ліквідацію корупційних схем за кількох причин.

Перші два проєкти мають корупційну складову. Фролова – лобіює оцінщиків. Качури – лобіює майданчики (щодо оцінки майна – УП). Третій – Железняка – не вирішує проблем з майданчиками, не гарантує, що ФДМУ в короткі строки розробить якісне ПО.

Напередодні робоча група визначила програму дій з ліквідації всіх майданчиків: АРМА, СЕТАМ, оцінщиків та Прозорро. А проводити засідання комітету всупереч рішенням робочої групи – дивна та неконструктивна позиція голови.

Ліквідувати прокладки Прозорро окремим законом – неможливо, бо, щонайменше, всередині нашої фракції є лобісти Прозорро. А ліквідувати всі майданчики разом – цілком реально".

Василевська-Смаглюк зазначила, що, будучи журналістом, робила сюжети про "майданчики Яценка" і знає, як їх можна обійти, занижуючи вартість нерухомості, – а в "святість Прозорро" не вірить.

"Порочити своє прізвище підозрами, ніби я взяла якісь кошти, не дозволю", – заявила депутатка.

"Тому на завтра запросила відомого та незалежного поліграфолога у комітет, де пройду поліграф сама і надам кабінет, устаткування, спеціаліста усім бажаючим народним депутатам, фігурантам даного скандалу. Усі мої підписники зможуть подивитися на цей процес онлайн. Замовляйте поп-корн", – заявила Василевська-Смаглюк.

"Допуск для ЗМІ передбачено. Анонс буде додатково", – додала вона.

Окрім цього, Василевська-Смаглюк запевнила керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, що "готова першою надати всі необхідні свідчення в цьому кримінальному провадженні".

"Відчуваю, що Данило Гетманцев, якого я поважала та бачила у ньому професійного та порядного керівника, жалкує через те, що під впливом емоцій пішов в ОП і обізвав всіх, хто пішов проти його волі, корупціонерами. Так тепер після кожного Гетманцев ходитимете в ОП? Запрошую також його пройти поліграф", – заявила вона.

Василевська-Смаглюк очолює підкомітет із питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Президент Володимир Зеленський вимагав від депутатів фракції "Слуга народу", які входять до фінансового комітету Верховної Ради, пройти поліграф після того, як група депутатів на чолі з Дубінським завалила в комітеті антикорупційний законопроект.

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