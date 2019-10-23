Депутат "Слуги народа" позвала известного полиграфолога прямо в комитет
Депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк отрицает, что брала деньги за голосование в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, – и организует прохождение полиграфа для себя и своих коллег.
В Facebook она заявила: "Я воздержалась от голосования за законопроект об оценочной деятельности и ликвидации коррупционных схем по нескольким причинам.
- Первые два проекта имеют коррупционную составляющую. Фролова – лоббирует оценщиков. Качура – лоббирует Яценко. Третий – Железняка – не решает проблем с площадками, не гарантирует, что ФГИУ в короткие сроки разработает качественное ПО.
- Накануне рабочая группа определила программу действий по ликвидации всех площадок: АРМА, СЕТАМ, оценщиков и Прозорро. А проводить заседание комитета вопреки решениям рабочей группы – странная и неконструктивная позиция главы.
- Ликвидировать прокладки Прозорро отдельным законом – невозможно, потому что, по меньшей мере, внутри нашей фракции есть лоббисты Прозорро. А ликвидировать все площадки вместе – вполне реально".
Василевская-Смаглюк отметила, что, будучи журналистом, делала сюжеты о "площадках Яценко" и знает, как их можно обойти, занижая стоимость недвижимости, – а в "святость Прозорро" не верит.
"Порочить свое имя подозрениями, что я взяла какие-то деньги, не позволю", – заявила депутат.
"Поэтому на завтра пригласила известного и независимого полиграфолога в комитет, где пройду полиграф сама и предоставлю кабинет, оборудование, специалиста всем желающим народным депутатам, фигурантам данного скандала. Все мои подписчики смогут посмотреть на этот процесс онлайн. Заказывайте поп-корн", – заявила Василевская-Смаглюк.
"Допуск для СМИ предусмотрен. Анонс будет дополнительно", – добавила она.
Кроме этого, Василевская-Смаглюк заверила руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, что "готова первой предоставить все необходимые показания в этом уголовном производстве".
"Чувствую, что Даниил Гетманцев, которого я уважала и видела в нем профессионального и порядочного руководителя, сожалеет о том, что под влиянием эмоций пошел в ОП и обозвал всех, кто пошел против его воли, коррупционерами. Так теперь после каждого Гетманцев ходить в ОП? Приглашаю также его пройти полиграф", – заявила она.
Василевская-Смаглюк возглавляет подкомитет по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Президент Владимир Зеленский требовал от депутатов фракции "Слуга народа", входящих в финансовый комитет Верховной Рады, пройти полиграф после того, как группа депутатов во главе с Дубинским завалила в комитете антикоррупционный законопроект.
Знать больше Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко
Предыстория:
- 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
- Дело в электронных площадках, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники за пересылку данных получают с каждой оценки 500 – 1800 гривен.
- Теперь внесены законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать эту "схему", но альтернативный законопроект №2047-1 "слуг народа" позволяет ее сохранить.
- Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Депутат Александр Качура сам выразил желание пройти "детектор лжи". Он был одним из главных инициаторов законопроекта №2047-1.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его соратник Александр Дубинский решили вместе пройти "детектор лжи" 23 октября в 20:00 – с прямой трансляцией.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.
- В августе 2018 года "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к Антону Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.
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