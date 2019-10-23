Депутат "Слуги народа" позвала известного полиграфолога прямо в комитет

Депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк отрицает, что брала деньги за голосование в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, – и организует прохождение полиграфа для себя и своих коллег.

В Facebook она заявила: "Я воздержалась от голосования за законопроект об оценочной деятельности и ликвидации коррупционных схем по нескольким причинам.

Первые два проекта имеют коррупционную составляющую. Фролова – лоббирует оценщиков. Качуры – лоббирует площадки (по оценке имущества – УП). Третий – Железняка – не решает проблем с площадками, не гарантирует, что ФГИУ в короткие сроки разработает качественное ПО.

Накануне рабочая группа определила программу действий по ликвидации всех площадок: АРМА, СЕТАМ, оценщиков и Прозорро. А проводить заседание комитета вопреки решениям рабочей группы – странная и неконструктивная позиция главы.

Ликвидировать прокладки Прозорро отдельным законом – невозможно, потому что, по меньшей мере, внутри нашей фракции есть лоббисты Прозорро. А ликвидировать все площадки вместе – вполне реально".

Василевская-Смаглюк отметила, что, будучи журналистом, делала сюжеты о "площадках Яценко" и знает, как их можно обойти, занижая стоимость недвижимости, – а в "святость Прозорро" не верит.

"Порочить свое имя подозрениями, что я взяла какие-то деньги, не позволю", – заявила депутат.

"Поэтому на завтра пригласила известного и независимого полиграфолога в комитет, где пройду полиграф сама и предоставлю кабинет, оборудование, специалиста всем желающим народным депутатам, фигурантам данного скандала. Все мои подписчики смогут посмотреть на этот процесс онлайн. Заказывайте поп-корн", – заявила Василевская-Смаглюк.

"Допуск для СМИ предусмотрен. Анонс будет дополнительно", – добавила она.

Кроме этого, Василевская-Смаглюк заверила руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, что "готова первой предоставить все необходимые показания в этом уголовном производстве".

"Чувствую, что Даниил Гетманцев, которого я уважала и видела в нем профессионального и порядочного руководителя, сожалеет о том, что под влиянием эмоций пошел в ОП и обозвал всех, кто пошел против его воли, коррупционерами. Так теперь после каждого Гетманцев ходить в ОП? Приглашаю также его пройти полиграф", – заявила она.

Василевская-Смаглюк возглавляет подкомитет по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Президент Владимир Зеленский требовал от депутатов фракции "Слуга народа", входящих в финансовый комитет Верховной Рады, пройти полиграф после того, как группа депутатов во главе с Дубинским завалила в комитете антикоррупционный законопроект.

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